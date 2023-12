Nowy inwestor na Lotniczej (aktualizacja)

Elbląska firma OPEGiEKA wygrała miejski przetarg na zakup działki przy lotnisku Aeroklubu Elbląskiego. To niezabudowana nieruchomość o powierzchni ponad 1,6 hektara.

Działkę przy ul. Lotniczej elbląski samorząd kupił przed laty od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Nieruchomość leży na terenie uzbrojonym w media komunalne, znajdują się na niej m.in. rowy melioracyjne i zbiornik retencyjny, które służą do zbierania z okolicy nadmiernej ilości deszczówki. Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, więc inwestor będzie mógł ją zabudować na podstawie tzw. warunków zabudowy wydawanych przez prezydenta Elbląga.

Cenę wywoławczą rzeczoznawcy ustalili na 1 milion 250 tys. złotych netto (plus podatek VAT). W przetargu, który odbył się niedawno w Urzędzie Miejskim, wystartowała tylko jedna firma – elbląska OPEGiEKA, specjalizująca się m.in. w wysokorozdzielczych zobrazowaniach lotniczych, na podstawie których powstają następnie cyfrowe miasta 3D.

Inwestor wylicytował nieruchomość przy ul. Lotniczej za 1 milion 262 tys. 500 zł, a więc o jedno tzw. postąpienie. Będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do 31 grudnia 2027 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2029 r. Co ma tam konkretnie powstać? Wysłaliśmy pytania do OPEGiEKA, czekamy na odpowiedź.

Aktualizacja: W piątek otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytania od OPEGiEKA. Na temat planowanej inwestycji przy ul. Lotniczej wypowiedział się Adama Augustynowicz, prezes OPEGiEKA

- Firma OPEGIEKA, od ponad 10 lat aktywnie działa na rynku lotniczym i stale zwiększa swój potencjał w tym zakresie. W sezonie wiosennym 2024 do obecnie posiadanych czterech samolotów dołączy piąty, nowy Diamond DA62 przystosowany, jak pozostałe, do misji fotogrametrycznych i pozyskiwania danych obrazujących Ziemię za pomocą sensorów teledetekcyjnych tj. wielkoformatowych kamer pionowych i ukośnych oraz skanerów laserowych. Tendencje na rynku lotniczym w Europie wskazują na bardzo dynamiczny rozwój biznesowej działalności około-lotniczej wokół małych lotnisk lokalnych. Z tego względu liczymy na rozwój infrastruktury elbląskiego lotniska do obsługi małych samolotów i awionetek - informuje Adam Augustynowicz. - Co prawda firma wykonuje prace fotolotnicze na terenie całej Europy, ale potrzebuje stałej bazy lotniczej i centrum serwisowego dla użytkowanej floty. Zakres naszej inwestycji będziemy planować w zależności od zmian sytuacji rynkowej, aktywności aeroklubu, kierunków rozwoju miasta oraz lokalnej dostępności kadr w specjalnościach lotniczych np. mechaników.