Nowy inwestor na Modrzewinie

Miasto sprzedało kolejną działkę na Modrzewinie, tym razem tuż przy Elbląskim Parku Technologicznym. Nieruchomość o powierzchni 0,65 hektara kupiła spółka z Warszawy, która wynalazła polski niebieski laser.

Przetarg w sprawie sprzedaży nieruchomości odbył się w poniedziałek. Wystartował w nim tylko jeden oferent – spółka TOP-GaN z Warszawy, zajmująca się badaniami naukowymi i rozwojowymi. Zasłynęła w kraju wynalezieniem niebieskiego laseru, czyli niebieskich diod laserowych, wykorzystywanych m.in. w napędzie blu-ray.

Warszawska spółka kupiła na Modrzewinie niezabudowaną działkę o powierzchni 0,65 hektara, położoną przy ul. Sulimy, tuż obok Elbląskiego Parku Technologicznego. Wylicytowała ją za 343 tys. złotych (plus VAT). Nabywca jest zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji na tej działce do 31 grudnia 2022 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2025 roku. Co na niej powstanie? Wysłaliśmy pytania do przedstawiciela firmy TOP-GaN, czekamy na odpowiedzi,