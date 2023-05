Oczyszczą mosty

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił przetarg na czyszczenie mostów. Jeden z jego części dotyczy elbląskiego Rejonu Dróg Wojewódzkich.

Elbląska część przetargu dotyczy 29 mostów i 43 przepustów. Wartość tej części zamówienia to niespełna 61 tys. zł., wartość całego postępowania opiewa na niespełna 153 tys. zł. (przetarg dotyczy także rejonu Pieniężna i Morąga). Brane pod uwagę kryteria to cena i terminy (okres realizacji zamówienia ma nie przekraczać 98 dni). Możliwe jest składanie ofert częściowych i wspólne ubieganie się o realizację zamówienia.

Jak czytamy w dokumentacji, wyłoniona w przetargu firma ma m. in. zająć się oczyszczeniem nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych. Ma poprawić estetykę drogi na obiektach mostowych i przepustach poprzez zamiecenie wszelkich zanieczyszczeń z chodników, jezdni, belek podbalustradowych, usunąć chwasty, a także umyć balustrady, bariery ochronne, znaki drogowe oraz pozostałe elementy bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca ma też oczyścić kratki ściekowe, teren pod obiektami, w obrębie obiektów i dojazdów do nich etc.

Termin składania ofert upływa 5 czerwca.