Paweł Olechnowicz w radzie nadzorczej Energi

Elblążanin Paweł Olechnowicz, były wieloletni prezes Lotosu, od 1 lutego zasiądzie w radzie nadzorczej Energi z grupy Orlen. Wcześniej – w grudniu 2024 r. - o czym informowaliśmy, został doradcą prezesa Orlenu.

Jak informuje portal Trójmiasto.pl, powołując się na nieoficjalne informacje, Paweł Olechnowicz ma pilnować interesów Orlenu w regionie.

- W szczególności ma zająć się odzyskaniem pełnej kontroli nad Rafinerią Gdańską przez Orlen. Według ujawnionej w mediach umowy joint venture pomiędzy Orlenem a Saudi Aramco obecnie Orlen, choć posiada 70 proc. udziałów, to nie może samodzielnie: zatwierdzać polityki dywidendowej, przydzielać jakichkolwiek udziałów, podwyższać kapitału zakładowego, zbywać lub reorganizować spółki czy zaciągać przez spółkę finansowania – pisze Triomiasto.pl

Portal przypomina, że w ramach procesu przejęcia Grupy Lotos przez Orlen SA część rafineryjna w Gdańsku została wydzielona do spółki Lotos Asfalt, której nazwę zmieniono potem na Rafinerię Gdańską. Kiedy fuzja się sfinalizowała, a do grona właścicieli spółki dołączyło Aramco Overseas Company B.V., ukształtował się obecny model biznesowy joint venture.

Paweł Olechnowicz ma 72 lata. Jest absolwentem Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu organizacji, ekonomiki i zarządzania przemysłem na Politechnice Gdańskiej a także studiów MBA.

W latach 1990-1996 jako prezes pierwszej polskiej sprywatyzowanej państwowej firmy Zamech w Elblągu przeprowadził program restrukturyzacji i przeobrażenia na firmę ABB Zamech. Następnie awansował do centrali koncernu w Zurychu, gdzie przez trzy lata był jako wiceprezydent ABB odpowiadał za rozwój koncernu na rynkach centralnej i wschodniej Europy. Po powrocie do Polski najpierw był wiceprezesem Grupy Kęty, a w latach 2002-2016 prezesem i dyrektorem generalnym Grupy Lotos. Za czasów jego prezesury Lotos wszedł na giełdę, przeprowadził szeroki program inwestycyjny o wartości ponad 6 miliardów złotych, co sprawiło że Lotos stał się trzecią firmą pod względem przychodów w Polsce. Od grudnia 2024 roku jest doradcą prezesa Grupy Orlen, od 1 lutego będzie członkiem rady nadzorczej Energi.