Pierwsze ściany już stoją

Rozpoczął się montaż budynku nowego przedszkola i żłobka na Zatorzu. Nowoczesny obiekt powstaje w miejscu dotychczasowego przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego.

- Będzie to najnowocześniejsza placówka oświatowa w mieście. Energooszczędny, ekologiczny obiekt wykonywany jest w systemie prefabrykowanym drewnianym. Montaż konstrukcji budynku potrwa ok. 2 tygodni – podkreśla prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

W budynku oprócz sal, zaplecza kuchennego i socjalnego znajdować się będą między innymi pomieszczenia do gimnastyki, rytmiki, gabinety specjalistyczne, sala do zajęć sensorycznych, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres robót budowlanych obejmuje również zagospodarowanie terenu, wykonanie dróg dojazdowych, dojść do budynku, miejsc postojowych oraz dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na 23 listopada.

W nowym obiekcie opiekę będzie miało 210 dzieci w 6 oddziałach przedszkolnych i 3 nowych oddziałach żłobkowych. Inwestycja będzie kosztować prawie 9,7 mln złotych, z czego miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi prawie 5,9 mln zł oraz 1,6 mln złotych z rządowego programu Maluch.