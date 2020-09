Pociągiem z Elbląga i do Warszawy, i Zakopanego?

Modernizacja odcinka linii kolejowej Elbląg – Malbork, tak aby pociągi mogły jeździć nim z prędkością 160 km/h,a także połączenie kolejowe z Elbląga do Warszawy to inwestycje związane z rządowym programem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, które będą miały wpływ na rozwój naszego miasta – przekonywał Marcel Klinowski, członek zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego podczas czwartkowego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta.

Chociaż Elbląg bezpośrednio nie znalazł się w siatce planowanych linii kolejowych (tzw. szprych) do Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jak przekonywał podczas posiedzenia komisji Marcel Klinowski, „CPK może być wykorzystany do tego, by zwiększyć dostępność komunikacyjną Elbląga”.

- Program CPK obejmuje budowę węzła przesiadkowego między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Powstać ma nie tylko nowe lotnisko centralne Solidarność, ale ma zostać wybudowanych około 1800 km nowych linii kolejowych. Były kontrowersje związane z tym, że na mapach inwestycyjnych Elbląga nie ma, pytania w tym temacie zadawali też lokalni parlamentarzyści. Wszędzie tam, gdzie budujemy infrastrukturę, to realizujemy spójną sieć kolejową, złożoną z linii nowych oraz modernizowanych. Mamy standardy, które chcemy, by były utrzymane również w Elblągu - mówił Marcel Klinowski

Jak zapowiada Klinowski, jedną z takich inwestycji, która ma „wpłynąć na rozwój Elbląga” jest modernizacja linii kolejowej nr 204 na odcinku Elbląg – Malbork.

- Ma być ona podwyższona do standardu eksploatacyjnego 160 km/h. Obecnie jest to 120 km/h, ale na niektórych odcinkach mamy ograniczenia do 80 km/h. To oczywiście skróci czas przejazdu – mówił Klinowski.

Jak zapowiada Klinowski mają też być uruchomione, dzięki infrastrukturze stworzonej we współpracy z PKP, PLK i CPK połączenia z Elbląga na południe: do Warszawy, ale także do Krakowa, Katowic.

- Najbardziej śmiałe plany zakładają wydłużanie tej trasy do Zakopanego, Krynicy Górskiej. Standardem ma być uruchamianie połączeń do Warszawy w takcie co 2 godz. Mowa tu o trasie przez Malbork, Iławę i Działdowo. To wymaga obrócenia składu w Malborku, jednak przy składach elektrycznych, zespołach trakcyjnych tego problemu już nie ma. Postój w Malborku trwałby ok. 5 min – mówił Klinowski.

Jak podkreśla Klinowski, z Elbląga będzie można pojechać bezpośrednim pociągiem w czasie 2 godz 25 min do Warszawy. - Do Krakowa w 4 godz.15 min, do Wrocławia w 4 godz. 20 min. Jest to oczywiście perspektywa długofalowa – mówił pełnomocnik rządu.

Jak długofalowa? Ma wynieść około 10 lat.