Podatki w górę i w dół

- Dużo podatników i przedsiębiorców przychodzi na interwencję i prosi o zmniejszenie podatków ze względu na ciężką sytuację – mówiła Rozalia Grynis, skarbik miasta na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miasta. Na czwartkowej sesji Rady Miasta radni podejmą decyzję w sprawie obniżenia podatku od środków transportu i podwyższenia (z wyjątkami) podatku od nieruchomości.

Jednym z tematów czwartkowej (26 października) sesji Rady Miejskiej będą zmiany wysokości podatków lokalnych. Radni podejmą decyzję dotyczącą zmian w wysokości podatków od nieruchomości oraz od środków transportu. Jakie są proponowane zmiany?

Wzrośnie podatek od następujących nieruchomości:

- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: z 1,07 zł/m2 do 1,22 zł/m2

- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: z 5,70/m2 do 6/50 za m2

- pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: z 047 zł/m2 do 0,54 zł/m2

- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji: z 1,06/m2 do 1,21/m2

- budynków lub ich części mieszkalnych: z 0,93 zł/m2 do 1,06/m2

- budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: z 27,86 zł/m2 do 31,76 zł/m2

- budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: z 5,71 zł/m2 do 6,51 zł/m2

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: z 9,63 zł/m2 do 10,98 zł/m2.

W projekcie uchwały zaproponowano obniżkę podatków od budowli

- wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę: z 2 proc. do 1,2 proc. wartości

- wykorzystywanych do zbiorowego odprowadzania ścieków: z 2 proc. do 1,35 proc. wartości.

Obniżka podatku od budowli do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę oraz do zbiorowego odprowadzania ścieków związana jest z inwestycjami miejskimi. - Nie chcemy przerzucać na mieszkańców kosztów budowy oczyszczalni. Skutkiem byłby wzrost wartości podatku. Obniżamy te stawki, aby z tego tytułu nie było podwyżek opłat dla mieszkańców związanych z zakończeniem budowy oczyszczalni ścieków – wyjaśniała Rozalia Grynis, skarbnik miasta na dzisiejszym (23 października) posiedzeniu Komisji Gospodarki Miasta.

Prawdopodobnie zmniejszeniu ulegną także podatki od środków transportu. Projekt uchwały w tej sprawie będzie rozpatrywany na najbliższej sesji. Nowe stawki będą kształtować się następująco:

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony włącznie: z 806 zł do 685 zł

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5 tony do 9 ton włącznie: z 1344 zł do 1142 zł

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 ton do 12 ton włącznie z 1613 zł do 1371 zł

- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: zmniejszenie wysokości podatków; stawki podatku są zróżnicowane ze względu na ilość osi w pojazdach i dopuszczalnej masie całkowitej

- od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 do 5,5 tony włącznie: z 1076 zł do 915 zł

- od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 5,5 do 9 ton włącznie: z 1613 zł do 1371 zł

- od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 9 do 12 ton włącznie: z 1882 zł do 1600 zł

- od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: zmniejszenie wysokości podatków; stawki podatku są zróżnicowane ze względu na ilość osi w pojazdach i dopuszczalnej masie całkowitej

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: zmniejszenie wysokości podatków; stawki podatku są zróżnicowane ze względu na ilość osi w pojazdach

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia: zmniejszenie wysokości podatków; stawki podatku są zróżnicowane ze względu na ilość osi w pojazdach i dopuszczalnej masie całkowitej

- autobusów, w których miejsc do siedzenia jest mniej niż 22: z 1209 zł do 1028 zł.

- autobusów, w których miejsc do siedzenia jest 22 lub więcej: z 2151 zł do 1828 zł.

„Obniżenie stawek w podatku ma na celu wsparcie podatników, będących płatnikami podatku od środków transportowych.” - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

- Skutek finansowy zmniejszenia to około 300 tys. zł. Dużo podatników i przedsiębiorców przychodzi na interwencję i prosi o zmniejszenie podatków ze względu na ciężką sytuację. Część [podatników – przyp. SM] szuka gmin, gdzie te podatki są mniejsze. Dlatego chcemy, aby na naszym rynku ci przedsiębiorcy się rozwijali, chcemy ich wesprzeć. Dlatego proponujemy zmniejszenie stawek podatku o około 15 procent – tłumaczyła Rozalia Grynis.

Komisja Gospodarki Miasta pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. Radni decyzję w tej sprawie podejmą na sesji 26 października.