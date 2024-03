Ponowne podejście do przebudowy zbiornika (aktualizacja)

Wody Polskie ponownie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego położonego przy potoku Dębica. Chodzi o przywrócenie mu funkcji przeciwpowodziowej dla ochrony pobliskich osiedli.

Jak już informowaliśmy na portEl.pl, przebudowany zbiornik stanowiłby ochronę przeciwpowodziową dla osiedli położonych przy ulicach Rawskiej, Dąbrowskiego i Łęczyckiej.

Wody Polskie miały już dokumentację projektową z 2015 roku przywracającą funkcję przeciwpowodziową zbiornika, która jednak utraciła ważność. Stosowny przetarg ogłoszono w pierwszej połowie 2022 r., została w nim wyłoniona firma z Wrocławia. Dlaczego nie doszło do realizacji zadania? Skierowaliśmy w tej sprawie pytania do PGW Wody Polskie, gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy ten materiał.

Firmę, która zostanie wyłoniona w postępowaniu, czeka opracowanie dokumentacji i uzyskanie odpowiednich zezwoleń, decyzji etc., wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jeśli taki będzie wymagany lub pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zamówienia podstawowego.

"Inwestycja polega na przywróceniu podstawowej funkcji zbiornika, którą jest ochrona przed powodzią zabudowy mieszkalnej i usługowej tego obszaru miasta oraz dostosowaniu go do prawidłowych parametrów. W skład urządzeń hydrotechnicznych zbiornika wchodzą: przelew burzowy w postaci betonowej budowli przelewowo–upustowej z wielostopniową kaskadą schodkową oraz rurociąg spustowy z zasuwami, przechodzący przez korpus zapory. Gospodarowanie w zbiorniku odbywać się będzie z wykorzystaniem odtworzonej jego pojemności powodziowej do częściowej retencji przepływu wód roztopowych występujących z koryta potoku Dębica podczas wzmożonych opadów. Powierzchnia zlewni potoku Dębica to ok 1,8 km kw., objętość zbiornika ok. 10,50 tys. m3, powierzchnia chroniona objęta oddziaływaniem przebudowanych urządzeń wynosi ok. 50 ha" – czytamy w dokumentacji przetargu. Prace związane z postępowaniem podzielone są na trzy etapy, na całość wykonawca będzie miał 19 miesięcy od daty podpisania umowy. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi ma trwać szacunkowo 4 lata.

Kryteria brane pod uwagę w tym przetargu to cena (60 proc.) oraz doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (40 proc.). Termin składania ofert upływa 12 marca, można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jego wartość opiewa na nieco ponad 575 tys. zł.

Aktualizacja:

1 marca otrzymaliśmy informację z PGW Wody Polskie odnośnie ponowienia postępowania, w którym w 2022 r. wyłoniono wykonawcę.

- Poprzednia umowa z wykonawcą została rozwiązana. Wykonawca nie wywiązywał się z uzgodnień umowy. W tej sytuacji musieliśmy ponowić przetarg - informuje Bogusław Pinkiewicz z zespołu komunikacji i edukacji wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku.