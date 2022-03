Port jachtowy w Krynicy Morskiej będzie większy

Trwa rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej. Po zakończeniu prac pirs pasażerski zostanie wydłużony o ponad 60 metrów, a nabrzeże postojowe dla jachtów o 50 metrów. Zobacz, jak przebiegają prace.

Inwestycję na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni realizuje grupa NDI. – W ramach przedsięwzięcia mamy do zrealizowania pirs wykonany w konstrukcji grodzy ze ścianek szczelnych. Obecnie zainstalowaliśmy nie tylko wszystkie ścianki szczelne, a także kleszcze i ściągi. Można powiedzieć, że zasadniczy etap konstrukcji grodzy mamy za sobą. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót zasypowych – mówi Paweł Śpiewak, kierownik robót hydrotechnicznych z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac. - W najbliższych tygodniach będziemy realizować roboty związane z zasypem grodzy oraz roboty czerpalne. W następnej kolejności do wykonania mamy roboty żelbetowe, a dalej wszystkie roboty instalacyjne, wykończeniowe i związane z montażem wyposażenia nabrzeża.

Główna część tej inwestycji to przedłużenie istniejącego nabrzeża o 65,5 metrów w stronę Zalewu Wiślanego, czyli w kierunku południowo-wschodnim. Druga część inwestycji to wykonanie nowej części nabrzeża w kierunku do ulicy Gdańskiej. Jest to odcinek liczący ponad 140 metrów, w tym 50 metrów nabrzeża postojowego i ponad 90 m umocnienia brzegu. Dodatkowo stworzona zostanie nowa droga dojazdowa i parking. Zostanie także zrewitalizowana zieleń.

- Dzięki tej inwestycji poprawi się sytuacja bazowania i postoju jednostek w porcie w Krynicy Morskiej. Dla dużych jednostek pasażerskich uzyskamy ponad 120 metrów nowego nabrzeża, a jego wydłużenie zawęzi wejście do portu i go osłoni - przy wiatrach południowo-zachodnich falowanie będzie mniejsze. Poprawi to komfort użytkowników portu, w tym żeglarzy

a także marynarzy. Miasto Krynica Morska uzyska o wiele większy i ładniejszy port, co zwiększy także ruch żeglugowy, ruch turystyczny i zainteresuje nowych klientów – mówi Wojciech Żurawski, główny inspektor ds. elbląskiej delegatury Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przewidziano też prace podczyszczeniowe, umocnienie wschodniego odcinka brzegu basenu północnego (o długości 91 metrów) i północnego brzegu basenu północnego. W planach jest też wybrukowanie prawie 200 metrów pobliskiej drogi wraz z nowym oświetleniem oraz budowa parkingu na 22 samochody.

Prace nad rozbudową portu mają zakończyć się w jeszcze w tym roku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a koszt inwestycji wynosi 8 milionów złotych brutto. Znaczną część pokryje unijne dofinansowanie.