Prawie 2,5 miliona za teren po byłej stanicy wodnej

Za prawie pięć razy większą kwotę niż wynosiła cena wywoławcza nabywcę znalazła działka przy ul. Warszawskiej, tuż nad rzeką Elbląg, przeznaczona pod turystykę i rekreację. Znajduje się na niej zniszczony budynek po byłej stanicy wodnej i były magazyn paliw. Zobacz, jak to miejsce wygląda obecnie.

W przetargu, w którym władze miasta oferowały za 554 tys. zł netto prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni prawie 0,7 hektara, wzięło udział czterech oferentów. Licytacja była zacięta, bo zwycięzca – CMP Center Managment Polska – zaoferował za nią 2 miliony 370 tys. zł netto, a więc prawie pięć razy więcej niż cena wywoławcza.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie, położonym tuż przy moście Kardynała Wyszyńskiego i fosie miejskiej, dozwolona jest zabudowa związana z turystyką, sportem i rekreacją wodną. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu ten teren chcieli zagospodarować miłośnicy historii, organizujący festiwale wikingów. Miał tu powstać Bursztynowy Port, czyli namiastka osady Truso. Ostatnia umowa na dzierżawę tego gruntu z władzami miasta została rozwiązana za porozumieniem stron w marcu 2019 roku. Następnie prezydent Elbląga podjął decyzję o wystawieniu działki na przetarg, na co zgodziła się Rada Miejska.

Znajdujące się na działce budynki są mocno zdewastowane. - Budynek stanicy wodnej wyposażony w instalację elektryczną, w złym stanie technicznym. Liczne ubytki papy bitumicznej, powodujące przecieki dachu, zawilgocone ściany i posadzki, ubytki w stolarce okiennej. Zużycie techniczne obu budynków posadowionych na nieruchomości, określono na poziomie 80%, kwalifikującym je do wykonania remontu kapitalnego lub do rozbiórki – napisali urzędnicy w ogłoszeniu przetargowym.

Zwycięzca przetargu podpisze umowę na użytkowanie wieczyste działki na 40 lat. „Nabywca, w przypadku dokonania rozbiórki budynków posadowionych na nieruchomości, będzie zobowiązany do realizacji nowej zabudowy, zgodne z ustaleniami wynikającymi z powołanego planu zagospodarowania przestrzennego, do 31 grudnia 2025 r. - brzmiało ogłoszenie przetargowe. Podobny termin zastosowano w przypadku adaptacji istniejącej zabudowy do celów turystycznych, sportowych czy rekreacyjnych. .

Zwycięzca przetargu – CMP Center Managment Polska – to firma z Warszawy założona w 2005 roku. Specjalizuje się w inwestycjach deweloperskich. Jakie ma plany związane z elbląską działką? Wysłaliśmy pytania do władz spółki w tej sprawie, czekamy na odpowiedzi.