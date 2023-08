Prawie 4 miliony za grunt na Modrzewinie

Władze Elbląga chcą sprzedać prawie 4-hektarową działkę przy ul. Rosnowskiego na Modrzewinie. Jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową, usługową i magazynową. Cena wywoławcza to 3,7 mln złotych netto.

Niezabudowana nieruchomość znajduje się tuż przy al. Jana Pawła II, naprzeciwko firmy Hydropress. Władze Elbląga ogłosiły przetarg w sprawie jej sprzedaży, który odbędzie się 16 października.

Działka znajduje się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu zabudowę przemysłowa, usługową i magazynową. Trwają obecnie prace nad zmianą tego planu, by lepiej skomunikować nieruchomość z al. Jana Pawła II.

- Departament Zarząd Dróg wyraził zgodę na skomunikowanie obszaru działki nr 895 poprzez zjazd tymczasowy, z Al. Jana Pawła II, do czasu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie umożliwiał wykonanie docelowego zjazdu z ulicy Al. Jana Pawła II – czytamy w ogłoszeniu przetargowym. - Zjazd z ul. Michała Rosnowskiego na działkę 895 może zostać wykonany jako alternatywny, po wybudowaniu przez Gminę Miasto Elbląg tymczasowej drogi z płyt betonowych ul. Michała Rosnowskiego, co nastąpi do końca sierpnia 2024 r. Na potrzeby skomunikowania działki nr 895 z drogą publiczną, jej przyszły nabywca będzie zobowiązany do złożenia wniosku na lokalizację zjazdu, ze wszystkimi wymaganymi załącznikami wraz z późniejszym uzgodnieniem projektu zjazdu. Po uzyskaniu uzgodnienia, przyszły nabywca działki będzie zobowiązany do wybudowania zjazdu własnym staraniem i na swój koszt.

Działkę przeznaczoną na sprzedaż oznaczyliśmy zieloną linią (graf ortofotomapa UM Elbląg)

Dodatkowo do końca sierpnia 2024 Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma wybudować sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, łącznie z przebudową sieci kanalizacji deszczowej.

Cenę wywoławczą nieruchomości o powierzchni 3,8 hektara ustalono na 3 miliony 720 tys. zł netto (plus VAT). Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2026 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2028 r.