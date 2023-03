Protest na bramie browaru

Czy pracownicy elbląskiego browaru Grupy Żywiec rozpoczęli akcję protestacyjną? Na bramie zakładu pojawił się baner z odpowiednim napisem. Jak się dowiedzieliśmy, to akcja międzyzakładowych związków zawodowych w sprawie zamknięcia browaru w Leżajsku.

O tym, że Grupa Żywiec chce zamknąć browar w Leżajsku, by część tej produkcji przenieść do Elbląga, pisaliśmy kilka tygodni temu. Decyzja wywołała protesty wśród pracowników w Leżajsku, a także władz tego miasta oraz gminy, której wójt zadeklarował że samorząd jest zainteresowany przejęciem browaru. Pracę w wyniku likwidacji browaru może stracić 400 osób.

W ostatnich dniach ofertę kupna zakładu złożył też znany przedsiębiorca i były polityk Janusz Palikot, a zainteresowana przejęciem zakładu jest też - jak informuje dziennik „Rzeczpospolita” - Krajowa Grupa Spożywcza, kontrolowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Co ma wspólnego Leżajsk z Elblągiem? I tu, i tu funkcjonują browary Grupy Żywiec. Elbląski miałby po likwidacji zakładu w Leżajsku przejąć część tamtejszej produkcji. W obu browarach działają międzyzakładowe związki zawodowe i to one zdecydowały o oflagowaniu poszczególnych zakładów. Na bramie głównej elbląskiego browaru pojawił się baner „Akcja protestacyjna” jako element solidarności z browarnikami z Leżajska.