Przeniosą Leżajsk do Elbląga?

Grupa Żywiec przygotowuje reorganizację swojej produkcji w Polsce. - Planuje między innymi inwestować w browary w Żywcu, Elblągu, Warce i Namysłowie oraz zakończyć produkcję w Browarze Leżajsk – podaje money.pl. Wczoraj (21 lutego) w Leżajsku odbył się protest pracowników.

- Decyzja o zamiarze zakończenia produkcji w Browarze Leżajsk została podjęta po dogłębnej analizie i jest częścią transformacji w kierunku silnego, zrównoważonego i odpornego na przyszłość łańcucha dostaw. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudny moment dla naszych pracowników i społeczności w Leżajsku. Jesteśmy dumni z naszych tradycji piwowarskich i utrzymamy markę Leżajsk w naszym portfolio. Zmiana, którą ogłaszamy, jest jednak niezbędna, abyśmy jako Grupa mogli się adaptować do zmieniających się warunków rynkowych i budować silną firmę na przyszłość – komentuje Simon Amor, prezes zarządu Grupy Żywiec, cytowany przez money.pl. Zapewnia on również, że pracownicy browaru otrzymają wsparcie.

Firma przez kolejne trzy lata planuje inwestować 200 mln zł rocznie w browarach w Żywcu, Warce, Namysłowie oraz w Elblągu, a działanie w oparciu o cztery lokalizacje ma zapewnić firmie "konkurencyjną pozycję na dynamicznym rynku piwa".

Browar w Leżajsku zatrudnia 103 osoby, w 2021 r. uwarzono tam 800 tys. hektolitrów piwa.

- Walka o utrzymanie Browaru Leżajsk trwa nadal. Aktywnie włączyli się do niej także mieszkańcy regionu. We wtorek pod bramami leżajskiego zakładu odbył się planowany od kilku dni protest – informuje eska.pl. Wzięło w nim udział kilkaset osób. "Bronimy swojej pracy", "Leżajsk, nie Elbląg" – można było przeczytać na transparentach. Browar ma zakończyć swoje funkcjonowanie w czerwcu. Dodajmy, że Żywiec warunkuje sprzedaż browaru tym, że kolejny właściciel... nie będzie produkował tam piwa.

- Heineken, właściciel Grupy Żywiec, poinformował, że zysk netto koncernu wzrósł o 31 proc. do astronomicznej kwoty 2,8 mld euro – podaje także money.pl. Firma zapowiada jednocześnie, że wzrost kosztów produkcji przyniesie ze sobą dalszy wzrost cen piwa.

