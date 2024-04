Przebudowa oczyszczalni ścieków nagrodzona

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało laureatem prestiżowej nagrody Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2024 w kategorii QI SERVICES - usługi najwyższej jakości oczyszczania ścieków. Nagrodzona została Usługa "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu". Najwyższa Jakość Quality International to największy, ogólnopolski program ponadbranżowy promujący jakość.

Zdobycie Certyfikatu i Godła QI, pozwala poświadczyć najwyższe standardy oraz wzmacnia wizerunek Przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych klientów i inwestorów. To ogromne wyróżnienie, które potwierdza zaangażowanie w jakość, innowację i doskonałość. Informujemy jednocześnie, że przedsiębiorstwo zgłosiło "Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Mazurskiej w Elblągu" do konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w". Inwestycja znalazła się na interaktywnej mapie Polski wraz z indywidualną wizytówką obiektu "I Etap 28. Edycja". Głosować można do 9 maja br. do godz. 12.00 poprzez link.

Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach. Warto pamiętać o możliwości oddania głosu każdego dnia i podaniu adresu e-mail. Podając go przy każdym głosowaniu zwiększa się szanse na wygranie nagród dla głosujących. Są to:

3 zaproszenia dla dwóch osób na Galę na Zamku Królewskim w Warszawie,

dwudniowy wyjazd na wizytacje obiektów z Jury Konkursu (nocleg, przejazd, wyżywienie),

katalog pokonkursowy.

Przypomnijmy, że zakończona jesienią ubiegłego roku modernizacja oczyszczalni ścieków była najdroższą inwestycją w powojennej historii miasta. Zadanie było jednym z priorytetów elbląskiego samorządu. Ponad 30-letnia, wyeksploatowana już oczyszczalnia groziła katastrofą budowlaną i ekologiczną. Zmodernizowany obiekt, wyposażony w nowoczesne urządzenia i systemy, spełniające wszelkie normy środowiskowe w sposób kompleksowy rozwiązał problem gospodarki wodno – ściekowej w naszym mieście dla wielu pokoleń elblążan. Inwestycja kosztowała 212 mln złotych, z czego 107 mln to wsparcie ze środków unijnych.