Przedłuża się przetarg w sprawie nowych tramwajów

Władze Elbląga po raz kolejny wydłużyły termin składania ofert w przetargu na dostawę 10 nowych tramwajów. Tym razem do 4 lutego, a powodem jest duża liczba pytań oferentów i zmiany w zapisach przetargowych.

Pierwszy termin otwarcia ofert w tym przetargu zaplanowano na 21 listopada 2024 r. Był już on kilkakrotnie przekładany, ostatnią zmianę w prowadzono dzisiaj, 24 stycznia. Nowy termin otwarcia ofert to 4 lutego i nie wiadomo, czy ostateczny. Powodem przesunięć jest duża liczba pytań od potencjalnych oferentów, na które urzędnicy muszą odpowiadać, czasami dokonywać zmian w szczegółach przetargu.

Przypomnijmy, że chodzi o dostawę 10 nowych tramwajów, na których wyprodukowanie zwycięzca przetargu będzie mial 24 miesiące od czasu podpisania umowy. A zostanie ona podpisana wtedy, gdy samorząd elbląski otrzyma dofinansowanie z programu Polska Wschodnia (tak jak środki na remonty torowisk). Decyzja w sprawie dofinansowania w łącznej wysokości ok. 184 mln ma zapaść w drugim kwartale 2025 roku.

Nowe tramwaje mają mieć od 19 do 24 metrów długości, być niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i biletomaty. Zwycięzca przetargu będzie też zobowiązany do dostawy wyposażenie niezbędnego do wykonywania przeglądów i napraw tramwajów, dostawy części zamiennych do napraw, dostawę dokumentacji technicznej wraz z oprogramowaniem i licencjami, a także do przeszkolenia pracowników z ich obsługi.