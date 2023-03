Przetarg na budowę kąpieliska ogłoszony

58,7 mln złotych netto (około 71 mln licząc z podatkiem VAT) chcą przeznaczyć władze Elbląga na rewitalizację kąpieliska przy ul. Spacerowej. W piątek ogłosiły przetarg, w którym poszukują wykonawcy inwestycji.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, po rozmowie z wiceprezydentem Januszem Nowakiem, że przetarg na budowę kąpieliska miał być ogłoszony w połowie roku. Trwały bowiem prace związane z aktualizacją dokumentacji. Ogłoszenie przetargowe pojawiło się jednak już dzisiaj, 10 marca.

Władze miasta poszukują wykonawcy, który za 58 mln zł netto (z VAT to ponad 71 mln zł), zbuduje w starej, tak zwanej wojskowej, niecce kąpieliska przy ul. Spacerowej nowy odkryty basen z infrastrukturą. Wśród prac znalazły się m.in. rozbiórka starej niecki, wykonanie nowych niecek z technologią uzdatniania wody (rekreacyjnej, z rwącą rzeką i torami pływackimi, brodzikiem – wodnym placem zabaw), wykonanie zespołu zjeżdżalni, boisk do siatkówki plażowej i kometki, placu zabaw dla dzieci, plaży. Powstaną też budynki z zapleczem basenowym i gastronomicznym, droga dojazdowa, a istniejący obok parking CRW Dolinka zostanie rozbudowany.

- Projektowane niecki wykonane będą ze stali nierdzewnej. Będą miały organiczne kształty oraz następujące parametry. Niecka rekreacyjna o głębokości od 0 do 180 cm podzielona na dwie strefy - pływacką o głębokości od 120 cm do 180 cm oraz rekreacyjną, w której zlokalizowane będą atrakcje takie jak sztuczna fala, leżanki z masażem, masaże karku, gejzery wodne, siatka do wspinaczki, grotę sztucznej fali itp. - czytamy w dokumentacji projektowej. - Niecka rekreacyjna posiadać będzie powierzchnię 2 613,48 m kw . Poprzez przepływy basen rekreacyjny połączony jest z rwącą rzeką o długości 180 mb. Pęd sztucznej rzeki osiągnięty będzie poprzez montowane dysze tworzące nurt. Niecka brodzika i wodnego placu dla dzieci posiadać będzie łączną powierzchnię 248,88 m2 . Na obiekcie znajdować się będzie również 5 zjeżdżalni wodnych o różnych długościach i przeznaczeniu dla różnych grup użytkowników oraz ograniczeń wiekowych. Na terenie opracowania zaprojektowano mostki i podwyższone tarasy w formie wysp.

Przypomnijmy, że elbląski samorząd otrzyma z rządowych funduszy 65 mln złotych dofinansowania na rewitalizację kąpieliska przy ul. Spacerowej. Wizualizację projektu prezentowaliśmy na portElu wielokrotnie. Dokumentację projektową wykonała firma Architekci PL z Gliwic, która wygrała konkurs ogłoszony kilka lat temu przez prezydenta.

- W tej chwili jesteśmy na etapie przeprojektowania dokumentacji, która została wcześniej wykonana. Otrzymaliśmy na inwestycję duży grant, ale niewystarczający do tego, by zrealizować pierwotną koncepcję. Po zmianach będą zachowane wszystkie funkcje obiektu, czyli m.in. rwąca rzeka, zjeżdżalnie, baseny mniejsze, większe, miejsce do leżakowania, boiska, ale o jedną trzecią zmniejszy się lustro wody – mówił na jednej z ostatnich komisji Rady Miejskiej Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga.

Z ogłoszonego właśnie przetargu na wykonanie odkrytego basenu wynika, że firmy mają czas na zgłoszenie swoich ofert do 18 kwietnia. Wówczas poznamy, ile ta inwestycja może ostatecznie kosztować. Zwycięzca przetargu będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na realizację prac. A komisja przetargowa wybierze najlepszą ofertę na podstawie ceny (60 procent oceny), okresu gwarancji (20 procent), gwarancji na dostawę wyposażenia (10 procent oceny). Będzie też brany pod uwagę tzw. aspekt społeczny, czyli liczba zatrudnionych przy budowie osób bezrobotnych.