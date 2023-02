Przy Tysiąclecia i Fabrycznej mogą powstać mieszkania

Na terenie między al. Tysiąclecia oraz ulicami: Hetmańską i Fabryczną będzie mogła powstać zabudowa usługowo-mieszkalna. Unieważnienia uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta domagał się wojewoda, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił jego skargę,

Plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy części miasta określanej jako Fabryczna – Zachód. Został uchwalony przez Radę Miejską w Elblągu w kwietniu ubiegłego roku. Przewiduje m.in, że przy al. Tysiąclecia i Fabrycznej będzie mogła powstać zabudowa usługowo-mieszkaniowa.

- Obecnie przy alei Tysiąclecia znajdują się parterowe pawilony usługowe, uważane w czasie ich powstawania w ubiegłym wieku za „tymczasowe”. Plan miejscowy przewiduje w ich miejscu usługowo-mieszkalną pierzeję zabudowy o wysokości od 5 do 9 kondygnacji – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Wojewoda stwierdził, że zapis o wysokości budynków jest nieprecyzyjny, a plan zawiera błędy i domagał się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym unieważnienia uchwały RM. Sąd skargę wojewody odrzucił. Orzeczenie jest prawomocne.

- Ustawodawca dopuszcza w stosunku do budynków określenie ich wysokości poprzez wskazanie liczby kondygnacji. Tym samym organ planistyczny mógł ustalić wysokość zabudowy budynków poprzez określenie właśnie dopuszczalnej liczby kondygnacji. W każdym razie takie określenie wysokości zabudowy nie stanowi jeszcze o istotnym naruszeniu zasad sporządzania planu – napisał w uzasadnieniu orzeczenia Bogusław Jażdżyk, przewodniczący składu sędziowskiego. Dodał też, że „organ planistyczny postępował zgodnie z wytycznymi i instrukcją na oficjalnej stronie internetowej (rządowym serwisie gov.pl – red.). Tym samym nawet jeśli doszło do jakiś uchybień w tym zakresie, to Gmina nie może ponosić odpowiedzialności za działania zgodne z oficjalnymi wytycznymi. Z pewnością zaś nie stanowi to o istotnym naruszeniu prawa – dodał sędzia.

- To dobra informacja dla inwestorów. Dzięki decyzji sądu możliwy jest bowiem rozwój centralnej części miasta. Szkoda jedynie, że zaskarżenie przez wojewodę prawidłowo sporządzonego planu zahamowało na kilka miesięcy ten proces i wydłużyło procedurę planistyczną. Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy ceny na rynku budowlanym i nieruchomości stale rosną – stwierdził Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Z ustaleniami planu Fabryczna Zachód można zapoznać się tutaj.