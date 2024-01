Przymiarki do prac w parku Kajki

Miasto ogłosiło postępowanie na opracowanie dokumentacji dla przebudowy placu zabaw w parku Kajki. To jeden z projektów, który wybrali elblążanie w ramach najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zobacz zdjęcia.

Zakres zamówienia obejmuje dwa etapy: opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu wraz z opracowaniem szacunkowego zestawienia kosztów budowy, a także opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu. Planowane jest m. in. usunięcie starych urządzeń i zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie dwóch stref zabawowych. Te strefy to plac zabaw dla dzieci do 5 roku życia i plac zabaw dla dzieci starszych. Projekt obejmuje też "wykonanie nawierzchni bezpiecznej w wymaganych miejscach na placach zabaw, w tym w szczególności na terenie placu zabaw dzieci w wieku do 5 lat" oraz "odgrodzenie placu zabaw dla dzieci w wieku do 5 lat od pozostałego terenu". Dokumentacja ma też obejmować wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów, firma wyłoniona w postępowaniu ma też zająć się pozyskaniem pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac etc. (park Kajki w Elblągu jest terenem objętym ochroną konserwatorską).

Od daty udzielenia zamówienia wyłoniona firma ma mieć 2 tygodnie na jego pierwszy etap, 2 miesiące na drugi etap. Jedyne kryterium brane pod uwagę to cena, oferty można składać do 2 lutego. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Projekt przebudowy placu zabaw w parku Kajki uzyskał 647, a więc najwięcej głosów w okręgu drugim głosowania w BO. Przewidywany na realizację zadania budżet to 520 tys. zł.