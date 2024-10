Radni zdecydują, czy po Postępie powstaną mieszkania

Nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag do planowanej przez dewelopera budowy przy ul. Fromborskiej, w miejscu po byłej spółdzielni pracy Postęp, dwóch budynków mieszkalnych. Decyzja o zgodzie na lokalizację inwestycji należy teraz do radnych. Głosowanie 12 listopada.

Zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego, teren, na którym miałyby powstać budynki mieszkalne, jest przeznaczony pod zabudowę usługowo-produkcyjną. Mieściła się tu m.in. Spółdzielnia Pracy Inwalidów Postęp, do dzisiaj pozostał po niej jeden z budynków, który inwestor – elbląska firma Nice House Deweloper – chce zaadaptować na mieszkania. Chce też obok zbudować drugi – całkiem nowy budynek. By takie rozwiązanie było prawnie możliwe, inwestor chce skorzystać z zapisów ustawy lex deweloper, dlatego złożył do ratusza wniosek w tej sprawie.

Urzędnicy informują, że nikt nie zgłosił uwag do tego projektu, opinie w tej sprawie wydały trzy instytucje, ale ostateczna decyzja należy do radnych.

- Do projektu niniejszej uchwały przedłożono prognozę oddziaływania na środowisko oraz opracowanie ekofizjograficzne, sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, miedzy ulicami Marymoncką, Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu, który niniejsza uchwała we fragmencie zmienia – czytamy w projekcie uchwały.

Projekt przewiduje w obu budynkach w sumie 97 mieszkań oraz maksymalnie 152 miejsca parkingowe (w tym w hali garażowej). Dojazd do budynków, które mają mieć po 6 kondygnacji, ma się odbywać od strony sąsiedniego kompleksu handlowego.

- Teren przeznaczony pod inwestycję mieszkaniową jest częściowo zabudowany. Na działce nr 472/6 znajdują się 3-kondygnacyjny budynek usługowy, garaże, pozostałości wiat stalowych oraz magazyn. Działki nr 473 i 487/2 są wolne od zainwestowania. Budynek usługowy podlegać będzie przebudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny. Garaże, wiaty oraz magazyn będą podlegały rozbiórce. W ramach inwestycji projektuje się dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą na terenie w postaci: przyłączy niezbędnych mediów, wewnętrznych dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, dojść i dojazdów do budynków, miejsc gromadzenia odpadów oraz terenów zielonych, terenu rekreacyjnego i placu zabaw – brzmią zapisy uchwały.

Głosowanie w sprawie zgody na lokalizację inwestycji odbędzie się na sesji 12 listopada. Jeśli radni wydadzą zgodę, inwestor będzie miał sześć lat na uzyskanie w tej kwestii pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie zgoda Rady wygaśnie.