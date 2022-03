Są pola, ma być osiedle

Między ul. Iwaszkiewicza a Modrzewiną ma powstać kolejne osiedle mieszkaniowe. Władze miasta wystawiły na przetarg niezabudowane grunty o łącznej powierzchni 3,1 hektara. Cena wywoławcza to 6,5 mln złotych netto.

Obie działki (jedna o pow. prawie 2,5 ha, druga o powierzchni prawie 0,7 ha) wystawiono na licytację, która ma odbyć się 23 maja. Znajdują się one na Modrzewinie Północ w odległości ok. 550 metrów od skraju al. Jana Pawła II, od 1,3 km od zabudowy przemysłowej i ok. 500 m od osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Iwaszkiewicza. Są niezabudowane, dotychczas były wykorzystywane na cele rolnicze, są częściowo zadrzewione i zakrzaczone. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (większa z działek) oraz zabudowę jednorodzinną.

Zwycięzca przetargu będzie musiał współfinansować budowę głównej drogi ( w wysokości co najmniej 20 procent), która będzie prowadziła do nowo powstałego osiedla. Ma powstać w ciągu 18 miesięcy od zakończenia inwestycji. Na dzisiaj koszt jej budowy urzędnicy szacują na około 6 mln złotych, a szczegóły jej finansowania określi umowa drogowa zawarta z miastem. Do końca tego roku powstanie za to tymczasowa nawierzchnia z płyt, umożliwiająca dojazd do drogi publicznej, wykonana przez samorząd. Resztę dróg na swój koszt wykona nabywca działek.

Nabywca będzie też na własny koszt musiał sfinansować budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu, kanalizacji deszczowej, sieci centralnego ogrzewania i pozostałego uzbrojenia, przekazać wykonane sieci na majątek EPEC i EPWiK, usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem, wykonać zjazdy do nieruchomości.

Budowa osiedla będzie musiała się rozpocząć do 31 grudnia 2027 roku i zakończyć do 31 grudnia 2031 roku.

Przetarg w sprawie sprzedaży wspomnianych działek odbędzie się 23 maja w Urzędzie Miejskim. Cena wywoławcza to 6 mln 550 tys. złotych netto.