Sąd ogłosił upadłość spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budownictwa Wielorodzinnego „Usługa Dom” została postawiona w stan upadłości. Postanowienie w tej sprawie wydał elbląski sąd na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, którego spółdzielnia jest dłużnikiem. Teraz spłatą wierzycieli i zarządzaniem majątkiem spółdzielni zajmie się syndyk.

„Usługa Dom” powstała w 1994 roku. Przez prawie 30 lat wybudowała mieszkania i lokale użytkowe w Elblągu przy ul. Okrzei, Robotniczej, Daszyńskiego, Nitschmanna oraz w Krynicy Morskiej. O jej problemach pisaliśmy m.in. w maju 2023 roku, gdy okazało się, że jej siedziba jest zamknięta na cztery spusty, rada nadzorcza nie funkcjonuje, członkowie zarządu odeszli, a pracownicy złożyli wypowiedzenia. W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się ci członkowie spółdzielni, którzy nie zdążyli przekształcić spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność i założyć wspólnoty mieszkaniowej.

- Nie mamy komu płacić czynszu, groziło nam odcięcie wody, prądu w częściach wspólnych. Musieliśmy sami się skrzyknąć, co miesiąc robimy zrzutkę, by zapłacić za media czy mieć pieniądze na naprawy w budynku, odśnieżanie – mówi jedna z mieszkanek budynku przy ul. Robotniczej, który należy do spółdzielni.

- Mamy nadzieję, że sytuacja wreszcie się unormuje i będziemy mogli założyć wspólnotę mieszkaniową, podpisać umowę z zarządcą i po prostu normalnie mieszkać. Teraz każdy z lokatorów ma na siebie podpisaną jakąś umowę, a to na dostawę wody do budynku, a to na prąd na klatce, a to na miejsca parkingowe na terenie MOSiR. Nikt z nas nie może też sprzedać mieszkania, bo w tej prawnej sytuacji nikt go nie kupi - dodaje kolejna z mieszkanek wspomnianego budynku.

Być może już wkrótce problemy lokatorów się skończą. Sąd Rejonowy w Elblągu kilka dni temu ogłosił upadłość spółdzielni „Usługa Dom” i powołał syndyka, który zajmie się najpierw zarządzaniem majątkiem spółdzielni oraz spłatą wierzycieli po sporządzeniu listy wierzytelności. Postanowienie sądu nie jest jeszcze prawomocne, 26 listopada wpłynął do sądu wniosek o uzasadnienie decyzji.

Jednym z wierzycieli jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, któremu Usługa Dom jest winna 90 tys. zł. To właśnie na wniosek EPWiK sąd ogłosił upadłość spółdzielni.

- EPWiK zgłosi swoją wierzytelność w kwocie 90 tys. zł. syndykowi masy upadłości w terminie określonym w postanowieniu. Spółka nie dysponuje szczegółową wiedzą na temat masy upadłościowej SMBW "Usługa Dom" oraz wielkości jej zobowiązań wobec wierzycieli, stąd trudno określić czy i w jakim stopniu wierzytelność będzie zaspokojona – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Marek Misztal, prezes EPWiK. - Większość członków spółdzielni zdążyło wykupić na własność swoje mieszkania, w wyniku czego powstały wspólnoty mieszkaniowe, które wyłoniły swoich zarządców. Z tymi wspólnotami EPWiK Sp. z o.o. zawarł umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Obecnie Spółka oczekuje na zawarcie ostatniej takiej umowy ze wspólnotą, która jest w trakcie wyłaniania zarządcy.

Wysłaliśmy pytania w sprawie upadłości spółdzielni do syndyka. Czekamy na odpowiedzi.