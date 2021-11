Ścieżki zbudowane i oddane

Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym – tak „projektowo” nazywa się zadanie, któremu poświęcona była dzisiejsza (3 listopada) konferencja prasowa z udziałem władz miasta. Innymi słowy: dobiegły końca prace dotyczące rozbudowy ścieżek rowerowych w mieście.

- Cieszę się, że zakończyliśmy dużą inwestycję, z dużym wyprzedzeniem czasowym - mówił podczas konferencji Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. realizująca prace miała na nie czas do 30 czerwca przyszłego roku.

Jak podkreślał prezydent, część tego projektu została zrealizowana w 2020 r. i dotyczyła przebudowy i odnowienia ul. Wspólnej, gdzie powstał m. in. kontrapas dla rowerów. Ten rok przyniósł zmiany na kolejnych ulicach. Na Kościuszki powstała dwukierunkowa ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej długości niemal 2 km, zbudowano też kładkę dla rowerów przez rzekę Kumielę. Przebudowano tam również odcinek jezdni, a także chodniki i zjazdy, by dostosować je do rowerowej infrastruktury. Dodatkowo powstały też dwie zatoki autobusowe. Zakończono też budowę podobnej ścieżki rowerowej o długości ok. 0,5 km, zlokalizowanej w ciągu ulicy Agrykola, wraz z odcinkiem jednokierunkowej ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Górnośląskiej. Przy Agrykola powstały też dwa miejsca postojowe. Zmieniono oświetlenie uliczne na oświetlenie energooszczędne LED, by doświetlić nowe ścieżki rowerowe. Na ulicach Agrykola, Kościuszki, i Sienkiewicza wykonano też odcinki chodników.

Fot. Michał Skroboszewski

Jak podkreślają urzędnicy, nowa infrastruktura rowerowa łączy się ze ścieżkami w ciągach ulic: Królewiecka-Fromborska, Chrobrego-Sybiraków, Górnośląska, a także ze wspomnianym kontrapasem na Wspólnej.

- W większości nawierzchnia jest wykonana w technologii bitumicznej - mówił Maciej Gułkowski, dyrektor MTM. - Od lat w dyskusji w środowisku rowerowym to ona jest zdecydowanie polecana – podkreślał. Przedsiębiorstwo z Gdyni będzie realizować także przebudowę ul. Lotniczej, wcześniej w Elblągu zbudowało m. in. wiadukt na Zatorze.

- Ścieżka łączy centrum miasta z północnymi ścieżkami. Mamy spójny wylot na północ Elbląga, a spójność jest jedną z niezwykle ważnych cech infrastruktury rowerowej, która powinna w łatwy i bezproblemowy sposób umożliwiać przemieszczanie się – mówił radny Marek Kamm. - Wiem, że wiele osób już omija centrum miasta i jeździ tędy, nadkładając trochę drogi – dodał rowerzysta. Wyraził nadzieję, że takich inwestycji będzie w Elblągu więcej.

- Całość tej inwestycji dofinansowana jest ze środków unijnych – podkreślał prezydent Witold Wróblewski. Środki unijne to w tym przypadku niemal 2 mln 5 tys. zł, miasto przeznaczyło na inwestycję ponad 2 mln 634 tys. zł. Nieco ponad 267 tys. zł pochodzi z budżetu państwa.

- Mam nadzieję, że elblążanie będą zadowoleni – mówił o zrealizowanym projekcie prezydent. Podkreślił, że miasto będzie starało się pozyskiwać środki na realizację podobnych inwestycji, m. in. z UE i z budżetu państwa.