„Spadły nam obroty, a miasto wprowadza podwyżki”

Od 1 czerwca na mocy zarządzenia prezydenta Elbląga wzrosną opłaty za najem i dzierżawę lokali użytkowych m.in. na targowisku przy ul. Dąbka i miasteczku handlowym. przy ul. Armii Krajowej. - Spadły nam obroty, a miasto wprowadza nam podwyżki. W moim przypadku to 130 zł miesięcznie. Jak to się ma do pomocy, którą obiecywało miasto przedsiębiorcom? - pyta jeden z Czytelników. Co na to władze miasta?

Do naszej redakcji napisał jeden z dzierżawców pawilonu na targowisku miejskim przy ul. Dąbka. Jego zdaniem władze miasta mimo deklaracji nie pomagają w odpowiedni sposób lokalnym przedsiębiorcom, dlatego zwrócił się z prośbą o nagłośnienie tej sprawy.

- Mamy mały sklepik na rynku od maja 2019 roku. Od czasu pandemii obroty spadły. Brakuje nam pieniędzy na kredyty, dzięki którym mamy ten sklepik, na czynsz za obiekt, na ZUS, na prąd. W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się że od czerwca jest podwyżka opłat za dzierżawę z 12 zł na 15zł za m kw. Dla nas to 130 zł więcej do płacenia co miesiąc, gdzie obroty i tak są bardzo małe – pisze nasz Czytelnik. - W tym roku w styczniu miasto wyszło z niby pomocą dla sprzedawców, którzy mają pawilony. Trzeba było złożyć dokumenty, że jest spadek obrotów itp. Oczywiście napisaliśmy. Okazało się że wszyscy, którzy o taką pomoc napisali, dostali odmowę, a dlaczego? Gdyż wszyscy, bojąc się kary za niezapłacenie dzierżawy, woleli się tak jak my zapożyczyć i zapłacić niż mieć naliczoną kare 40 euro za każdy pawilon. W naszym przypadku to 120 euro. Pomoc dostały osoby, które handlują na płycie targowiska. Są zwolnione z opłat targowych na rok, a nam teraz robią podwyżkę i będziemy płacić za nich. Nie rozumiemy dlaczego tylko oni dostali pomoc? Nam umorzono opłaty za dzierżawę raz przez cały czas trwania pandemii. Z tego, co dowiedziałem się z prasy, podobno były trzy czy nawet cztery pakiety pomocy. My wiemy tylko o dwóch. Może Państwo jako redakcja się tym zainteresujecie? - napisał przedsiębiorca.

Nasze pytania do Urzędu Miejskiego w tej sprawie wysłaliśmy jeszcze 21 kwietnia. Dopiero dzisiaj (minęły trzy tygodnie) otrzymaliśmy odpowiedzi. Wynika z nich, że do ratusza dotychczas wpłynęło 14 wniosków o udzielenie pomocy dzierżawcom pawilonów.

- 5 wniosków przedsiębiorców z I pakietu pomocowego, które zostały rozpatrzone pozytywnie, tj. udzielono jedno odroczenie i cztery umorzenia. Z II pakietu pomocowego nie zarejestrowano żadnego wniosku od przedsiębiorców z targowiska. W ramach III pakietu pomocowego zarejestrowano 9 wniosków, w tym: dwa wnioski rozpatrzono pozytywnie, tj. udzielono ulgi poprzez umorzenie; sześć wniosków rozpatrzono negatywnie, co było podyktowane uregulowaniem przez przedsiębiorców należnych opłat w wymaganym terminie. Zaznaczyć należy, że umorzeniu podlegają tylko zaległości, tzn. należności nieopłacone w określonym terminie – informuje w imieniu władz miasta Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu. I dodaje: - W kontekście przywoływanej w interwencji kary 40 euro za pawilon, informujemy: we wszystkich przypadkach, po złożeniu przez handlujących wniosku do pakietu pomocowego, nie była naliczana przywoływana kara 40 euro za brak opłaty (odstępowano od jej naliczenia).

Zarząd Budynków Komunalnych, który administruje między innymi targowiskiem miejskim przy ul. płk. Dąbka oraz miasteczkiem handlowym przy ul. Pestalozziego, dodaje że odmowy dotyczyły niespełnienia przez przedsiębiorców wymogów formalnych uprawniających do ulgi. I przypomina, że w całym 2021 roku nie pobiera opłaty targowej dziennej.

- Wskazane zwolnienie nie obejmuje należności dotyczących ustalonych opłat za rezerwację miejsc targowych na płycie głównej targowiska i zadaszonych stołach. Ustawa nie zwalnia również od płacenia ustalonych czynszów za dzierżawę gruntów pod pawilonami oraz dzierżawę pawilonów (ustawa covidowa nie przewiduje zwolnień i wsparcia dla innych form dzierżawy) – dodaje Zarząd Budynków Komunalnych.

Urzędnicy tym samym potwierdzają to, o czym pisze Czytelnik. Osoby handlujące na płycie targowiska są zwolnione z opłat targowych, a najemcy pawilonów na dodatkowe ulgi (poza tym, jakie złożyli we wnioskach do ratusza) nie mogą liczyć. Na dodatek od 1 czerwca będą więcej płacili za dzierżawę i najem pawilonów, co wynika z zarządzenia prezydenta Elbląga, wydanego 31 marca. Podwyżki wyniosą ok. 20 procent. Przykładowo stawka najmu za metr kw. pawilonu na targowisku miejskim i w miasteczku handlowym wzrośnie z 29,28 zł do 35,10 zł, w przypadku pawilonów blaszanych na targowisku będzie to 17,55 zł za m kw. (jest 14,64), a w przypadku dzierżawy gruntu pod handel i gastronomię wzrosną z 12,20 zł na 15 zł za metr kw. (dotyczy targowiska przy ul. płk. Dąbka i miastecka przy ul. Armii Krajowej) oraz z 8,30 zł na 11 zł za metr kw. (dotyczy terenów miejskich przy ul. Żeromskiego). Jak podwyżki tłumaczą urzędnicy?

- Stawki czynszu za najem i dzierżawę w miejskim zasobie nieruchomości nie były zmieniane od czerwca 2010 r. W ostatnim czasie finanse gmin zostały mocno uszczuplone m.in. poprzez wprowadzone przez rząd decyzje dotyczące zmiany stawek podatkowych w podatkach PIT i CIT, czy zmniejszanie w kolejnych latach subwencji oświatowej. Ponadto na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpił wzrost wskaźnika inflacji cen towarów i usług o 15,9 procent. W celu urealnienia stawek czynszu niezmienianych od wielu lat, po przeprowadzonej wnikliwej analizie, wprowadzono nowe stawki opłat za najem i dzierżawę nieruchomości – informuje Łukasz Mierzejewski. - W wyniku znacznej utraty dochodów, elbląski samorząd, tak jak wiele innych gmin w Polsce, zmuszony został do racjonalizowania swoich wydatków we wszystkich obszarach jego funkcjonowania.