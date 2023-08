Stacja paliw na terenie byłych koszar

Przy ul. Lotniczej, na terenie byłych koszar, ma powstać stacja paliw. Inwestor kupił działkę od miasta już w 2019 roku, ale niedawno wystąpił do prezydenta o przedłużenie terminu zabudowy działki o dwa lata.

Półhektarową niezabudowaną działkę przy ul. Lotniczej władze miasta sprzedały w przetargu w 2019 roku olsztyńskiej spółce Falco Mazurkiewicz i wspólnicy. W akcie notarialnym spółka zobowiązała się do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2022 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2024 r., ale już teraz wiadomo że inwestor potrzebuje więcej czasu na jej realizację.

- Na przedmiotowej nieruchomości spółka planuje wybudowanie stacji paliw, na co przedłożyła dokumenty potwierdzające zaangażowanie prowadzonego przez nią procesu inwestycyjnego. Spółka wystąpiła o zmianę terminu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, podając jako główny powód długotrwałą procedurę uzyskania decyzji środowiskowej oraz przebudowę ulicy Lotniczej – czytamy w uzasadnieniu zarządzenia prezydenta Elbląga, który zgodził się na wydłużenie spółce terminu zagospodarowania działki.

Nowy termin rozpoczęcia zabudowy to 31 grudnia 2025 r., a termin jej zakończenia - 31 grudnia 2026 roku. Notarialne koszty związane ze zmianą terminu pokryje inwestor.