Strajk generalny. Czy pociągi Polregio wyjadą na tory?

Na poniedziałek, 16 maja, związki zawodowe w spółce kolejowej Polregio, ogłosiły początek strajku generalnego. Spółka, która obsługuje lokalne i regionalne połączenia kolejowe informuje, o tym że „mogą wystąpić istotne zakłócenia w ruchu pociągów”.

Związkowcy z Polregio zapowiedzieli strajk generalny na 16 maja jeszcze w kwietniu po bezskutecznych negocjacjach z zarządem spółki w sprawie podwyżek płac o 700 złotych. W środę prezes spółki Artur Martyniuk poinformował co prawda, że wypracowano wstępne porozumienie ze związkowcami, ale do zawarcia ostatecznego potrzebna jest zgoda marszałków województw, którzy dofinansowują działalność Polregio.

Marszałkowie województw nie palą się do tego, o czym świadczy stanowisko Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozesłane w piątek do mediów.

- Województwo ze swojego budżetu w 2022 roku przeznaczy na realizację przewozów kolejowych 63 mln zł. Jest to wzrost do roku 2020 o 18,7 mln zł, przy utrzymaniu niezmienionej wielkości pracy eksploatacyjnej. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy, samorząd zrekompensuje różnicę wynikającą ze wzrostu kosztów niezależnych od Spółki w 5 kategoriach. W obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej jest to ogromne wyzwanie finansowe dla budżetu województwa. Za koszty zależne, w tym wynagrodzenia, odpowiada spółka Polregio S.A., która na etapie negocjacji warunków umowy dokonała ich rzetelnej kalkulacji, jednocześnie przyjmując na siebie ryzyko związane z ich wzrostem – czytamy w stanowisku Zarządu Województwa. - Mając na uwadze dobro najwyższe, jakim jest pasażer i jego potrzeby, Zarząd Województwa dokonuje wszelkich starań, aby wywiązać się z zapisów zawartej Umowy, jednocześnie oczekując tego samego ze strony Zarządu Spółki Polregio S.A., jako odpowiedzialnego partnera realizującego zadanie publiczne.

Umowa o dofinansowanie przez zarząd województwa przewozów pasażerskich Polregio obowiązuje od listopada 2020 roku i została zawarta na 6 lat. Jej wartość to 414 mln złotych.

Polregio 12 maja zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat o zapowiedzianym przez związkowców strajku generalnym i informację o możliwych „istotnych zakłóceniach w ruchu pociągów spółki”.

- Informacje o utrudnieniach będą przekazywane za pomocą dostępnych środków przekazu, w tym na stronie www.polregio.pl. Za powstałą sytuację – bardzo przepraszamy – czytamy w komunikacie Polregio.