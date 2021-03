Syndyk sprzedaje hotel Arbiter

10,5 miliona złotych – na tyle wyceniono majątek spółki Hotel Arbiter, która została postawiona w stan upadłości. Syndyk chce sprzedać budynek hotelu wraz z prawem użytkowania działki, wyposażeniem i dokumentacją. Zainteresowani mogą wysyłać swoje oferty do 21 kwietnia.

Przypomnijmy, że decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości hotelu Arbiter uprawomocniła się 1 września 2020 roku. Wszystkie sprawy spółki przejęła syndyk Renata Piętka, która zarządza masą upadłościową.

- Wartość długów spółki według ksiąg nie powinna przekroczyć wartości zobowiązań. Trudno na ten moment stwierdzić wysokość długów, gdyż zgłoszenia cały czas spływają, a zgodnie z procedurą prawa upadłościowego tylko wierzyciel, który zgłosił wierzytelność bierze udział w postępowaniu – mówiła nam jeszcze we wrześniu ubiegłego roku Renata Piętka, dodając, że majątek spółki po jego sprzedaży pozwoli spłacić wierzycieli.

Wiadomo już, ile ten majątek jest warty – 10,5 miliona złotych. Na taką kwotę opiewa oferta sprzedaży, którą zamieściła syndyk w ogłoszeniach w Internecie. Obejmuje ona m.in. prawo do użytkowania wieczystego działki, na której znajduje się hotel Arbiter (ok 2,8 tys. mkw), budynek o łącznej powierzchni ponad 37 tys. mkw wraz z wyposażeniem i dokumentacją oraz wszelkimi licencjami, zezwoleniami czy koncesjami.

Firmy zainteresowane zakupem tego majątku powinny zgłaszać swoje oferty do syndyka, który ma swoją siedzibę w Gdyni, do 21 kwietnia. Otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia. Zainteresowani mogą oglądać hotel do 16 kwietnia (od poniedziałku do piątku) po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Budynek przy pl. Słowiańskim ma bogatą historię. Przed wojną mieściło się tu prezydium policji, po wojnie Zakłady Mechaniczne Zamech zaadaptowały go na hotel robotniczy, a w 1991 roku firma Elzam (wywodząca się z Zamechu) utworzyła tu pierwszy w mieście hotel z czterema gwiazdkami (według ówczesnej standaryzacji, dzisiaj ma trzy gwiazdki). W 2003 roku obiekt przejął inwestor – spółka Hotel Arbiter, która również zarządzała hotelem w Radomiu. Elbląski Hotel Arbiter ma 112 pokoi, dwie restauracje i aż siedem sal konferencyjnych, jest w stanie pomieścić kilkuset gości. Po ogłoszeniu upadłości hotel jest zamknięty.