Szampana nie było, pociąg przejechał. Przejście graniczne w Gronowie z nowymi urządzeniami

Nieopodal wsi Gronowo, na polsko-rosyjskiej granicy, oddano do użytku skaner do sprawdzania zawartości przejeżdżających tędy wagonów towarowych. To bardzo ważny dla obrotu towarowego odcinek szlaku kolejowego z Chin przez Rosję do Polski.

Skaner ma umożliwić sprawdzenie zawartości przejeżdżających wagonów pod kątem poszukiwania potencjalnej kontrabandy. Bo bez pomocy takiego urządzenia trudno było choćby bez pudła trafić na ukryte pod węglem papierosy – główny tu przedmiot nielegalnego „importu”.

Przez kolejowe przejście towarowe w Braniewie przechodzi rok w rok coraz większy potok towarów. W roku 2020 było to ponad 60 tysięcy wagonów. Coraz większy procent przewozów to import z Chin – elektroniki, wyrobów codziennego użytku, akcesoriów samochodowych. Przez Gronowo oraz dalej do Braniewa przewożone są także olbrzymie, idące w miliony ton rocznie, ilości rosyjskiego węgla. Stąd niektórzy określają Braniewo jako największą w Polsce... kopalnię węgla kamiennego. Potrzebę postawienia skanera na braniewsko-gronowskim przejściu granicznym wymusza także plan rozbudowy stacji towarowej. Niebawem ma tu być bowiem przewożonych jeszcze więcej towarów. To także zagrożenie powiększającą się kontrabandą. Stąd potrzebne są urządzenia pozwalające monitorować przejeżdżające wagony.

Kolejno występujący oficjele podczas uroczystości oddania skanera do użytku wyrażali nadzieję na polepszenie skuteczności granicznej kontroli. Wojewoda Artur Chojecki, wychodząc nieco poza oficjalny ton stwierdził, iż betonowe, gołe, szare mury okalające urządzenie skanujące aż się proszą o jakiś patriotyczny mural.

Całość oficjalnej części zakończył kapelan celników Marcin Iżycki poświęcając urządzenie i życząc by: „oby ten skaner pozwolił nam na lepsze życie”. Nagle całość uroczystości zakłócona została przez gwizd lokomotywy. To nadjechał niespodziewanie pociąg udający się w kierunku obwodu kaliningradzkiego. Potem to już tylko rozmowy nieoficjalne przy …herbatce, kawie, ciastkach. Bo organizatorzy, wbrew wypowiadanym nieoficjalnie żalom, szampana nie przygotowali.

Zapytaliśmy gospodarza terenu, gdzie znajduje się przejście, wójta gminy Braniewo Jakuba Bornusa, o korzyści, jakie przyniesie jego samorządowi rozbudowa infrastruktury granicznej.

- Bezpośredniej i natychmiastowej korzyści nie ma, bo to jest przecież jednostka państwowa – powiedział Jakub Bornus. - Ale nie da się przecenić korzyści z powodu promocji naszej gminy. To wywołuje, już teraz płynące z całej Polski, zapytania o możliwości inwestycyjne tak w samej gminie jak i w Braniewie. A inwestycje to nie tylko kolejne miejsca pracy, ale i także …podatki lokalne wpływające do samorządowej kasy.

Na uroczystości obecni byli między innymi: szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, starosta braniewski Karol Motyka, wójt gminy Braniewo Jakub Bornus (fot. KAS)

Po zakończeniu tej części uroczystości uczestnicy udali się do pawilonu obsługi skanera, gdzie szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska dokonała symbolicznego wręczenia kluczy kierownikowi Oddziału Celnego w Braniewie podinsp. Joannie Krakowiak.

Projekt budowy rentgena do prześwietlania pociągów formalnie został rozpoczęty w 2018 r., a rozmowy na temat posadowienia samego urządzenia odbywały się przy udziale przedstawicieli PKP, Urzędu Wojewódzkiego oraz Straży Granicznej. Ostatecznie skaner został zlokalizowany ok. 400 m od granicy państwa. 22 października 2019 r. Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie zawarła z wykonawcą umowę na roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a proces realizacji inwestycji został rozłożony na etapy. Wartość umowy to ponad 22 mln zł.