Tak ma wyglądać hotel przy Wodnej (aktualizacja)

Żegluga Gdańska nie odpowiada na nasze pytania w sprawie swojej inwestycji, którą ma zrealizować przy ul. Wodnej w Elblągu. Jak już informowaliśmy, inwestor wystąpił w tej sprawie z wnioskiem o pozwolenie na budowę do wojewody i prezydenta Elbląga. Lokalnemu aktywiście udało się dotrzeć do wizualizacji inwestycji. Jak Wam się ona podoba? Zobacz wizualizacje.

- Media ostatnio pisały, że inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę hotelu przy Wodnej. Konserwator zabytków nie chciał ujawnić wizualizacji inwestycji, więc udało mi się ją pozyskać w inny sposób. Przedstawiam, jak ten budynek będzie wyglądać – mówił na niedawnym spotkaniu z mediami lokalny aktywista Artur Pytliński. – Z wizualizacji wynika, że zabudowa hotelu będzie kwadratowa z tzw. Studnią w środku, obok będzie znajdował się niski budynek, przeznaczony pod gastronomię.

Przypomnijmy, że hotel wraz z gastronomią ma powstać na działkach, na których do niedawna mieścił się były terminal Żeglugi Gdańskiej, pełniący od lat rolę tawerny. Obiekt został wyburzony na początku 2023 roku. 17 listopada Żegluga Gdańska wystąpiła do prezydenta Elbląga i wojewody (część działek leży w granicach portu morskiego, a to kompetencja wojewody) z wnioskiem o pozwolenie na budowę, trwa jego rozpatrywanie. Wysłaliśmy pytania do Żeglugi Gdańskiej, nadal czekamy na odpowiedzi. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w elbląskim ratuszu i u konserwatora zabytków wynika, że hotel ma mieć sześć kondygnacji, budynek gastronomiczno-usługowy – trzy.

Artur Pytliński. W tle miejsce planowanej inwestycji (fot. Anna Dembińska)

- Ustalenia są zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, a co do samego wyglądu, to inwestor decyduje kiedy, gdzie i czy w ogóle chce pokazać wizualizację budynku. Urząd Ochrony Zabytków nie ma prawa ujawniać takich rzeczy – poinformował nas w odpowiedzi na nasze pytania Sławomir Mioduszewski, szef elbląskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Z kolei miejscy urzędnicy poinformowali nas, że inwestor uzgodnił z miejskimi urbanistami, jak ma wyglądać linia zabudowy działki oraz elewacje planowanych budynków od strony ulic i placów w granicach portu morskiego, a także kwestie dotyczące sieci uzbrojenia i podłączenia tych obiektów do sieci użytku publicznego.

Jak Wam się podoba wizualizacja planowanego hotelu i budynku gastronomicznego?

Aktualizacja: W piątek, 8 grudnia, otrzymaliśmy maila od przedstawicieli Żeglugi Gdańskiej. - Żegluga Gdańska Sp. Z o.o. informuje, że jest w trakcie uzgodnień z odpowiednimi Urzędami, inwestycji budowlanej przy Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu pt "Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (apartamenty na wynajem) oraz budynku usługowo-gastronomicznego przy ulicy Wodnej w Elblągu. Po uzyskaniu wszystkich finalnych uzgodnień będziemy bardzo zainteresowani przedstawieniem poprzez Państwa media inwestycji dla lokalnej społeczności - poinformowała nas Justyna Miączyńska, dyrektor ds. administracji Żeglugi Gdańskiej. Inwestycja ma nosić nazwę Admiral Apartments.