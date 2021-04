Tak ma wyglądać nowy most w Nowakowie

24 miesiące ma trwać realizacja drugiego etapu budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. Obejmie m.in. budowę nowego mostu w Nowakowie. Wiemy, jak ma on wyglądać. Zobacz wizualizację.

Dzisiaj na nasz wniosek otrzymaliśmy z Urzędu Morskiego w Gdyni wizualizację obrotowego mostu, jaki ma powstać w Nowakowie w odległości ok. 650 metrów w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Most ma mieć 104 m długości, dwa przęsła o rozpiętości 51,5 m, szerokość 17 metrów oraz wysokość konstrukcyjną od 1,9 do 4 m. Powstaną też drogi dojazdowe do mostu wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Elbląg wraz ze ścieżką pieszo-rowerową oraz dojazd do poszczególnych nieruchomości. Ich łączna długość to ok. 1,5 km. Przebudowany zostanie zostanie też tor wodny na rzece Elbląg o długości 10,4 km.

Całość inwestycji będzie kosztować 574 mln złotych, a wykonawcą będzie firma Budimex, która wygrała przetarg ogłoszony przez Urząd Morski w Gdyni. - Umowa nie została jeszcze podpisana – obecnie trwają formalności i przygotowania do jej podpisania. Termin na realizację wynosi 24 miesiące od podpisania umowy – informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Inwestor w tym roku ogłosi jeszcze jeden przetarg – na trzeci etap, który ma objąć pogłębienie toru wodnego od przekopu do rzeki Elbląg. Termin realizacji drugiego etapu wskazuje jednak, że droga wodna z Zatoki Gdańskiej do Elbląga nie będzie gotowa wcześniej niż w 2023 roku. Nadal też nie wiadomo, co z inwestycjami w samym elbląskim porcie. Ministerstwo Infrastruktury nie chce finansować budowy obrotnicy dla statków ani pogłębić 800-metrowego odcinka rzeki Elbląg w granicach portu, zrzucając to na barki samorządu, którego na takie inwestycje nie stać. Z kolei przeciwko budowie mostu w Nowakowie w lokalizacji wskazanej przez Urząd Morski protestuje około 20 mieszkańców tej miejscowości, mających swoje posesje blisko planowanej inwestycji.

O obu tych kwestiach szerzej napiszemy wkrótce.