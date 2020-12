Tak wygląda modernizacja oczyszczalni ścieków

(fot. UM Elbląg)

Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej. To najdroższa inwestycja w historii samorządu elbląskiego, warta prawie 208 milionów złotych, z czwego 107 milionów to dofinansowanie unijne. Co słychać na placu budowy? Zobacz zdjęcia.

- Realizujemy potężny zakres merytoryczny. Najważniejszym jest zmodernizowanie oczyszczalni ścieków, ale oprócz tego przewidujemy też modernizację trzech przepompowni oraz pewne odcinki kanalizacji sanitarnej – mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. - Przypomnę, że jeszcze nie tak dawno na sesji Rady Miasta dyskutowaliśmy na temat wyceny ścieków i możliwości skorzystania z pożyczki przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Jeśli nie uzyskalibyśmy ponad stu milionów złotych z funduszy unijnych i oczywiście niskooprocentowanych pożyczek, to z budżetu miasta ta inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania w takim zakresie. A niestety stan techniczny tego obiektu był już bardzo zły - zaznacza prezydent. - Jest to oczyszczalnia, która była budowana w latach 70, 80, 90 czyli w tych latach, kiedy jakość budowania była niska, dodatkowo agresywne środowisko plus ponad 30 lat eksploatacji bo przypomnę, że mechaniczna część oczyszczalni była uruchomiona w 1987 roku, to wszystko wpłynęło na stan techniczny tego obiektu - podkreśla Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK. Prace modernizacyjne odbywają się bez przerywania pracy oczyszczalni ścieków - Oczyszczalnia przez cały czas musi spełniać wyśrubowane wymagania technologiczne dla ścieków oczyszczonych i cała technologia prac została tak pomyślana i musi być tak przeprowadzona, żeby jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Elbląg nie pogorszyła się poniżej warunków pozwolenia wodnoprawnego - mówi Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK. Mimo pandemii koronawirusa prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Prowadzi je warszawska firma Instal. - W realizacji jest kilkadziesiąt nowych obiektów, są układane sieci podziemne, modernizowane obiekty. Roboty są tutaj prowadzone w wielu miejscach - zaznacza Przemysław Marszałkowski, inżynier kontraktu. - Na ten moment modernizowany jest ciąg ściekowy, między innymi bioreaktor, który został opróżniony ze ścieków i montowane są na nim urządzenia technologiczne. Po zakończeniu montażu będzie możliwe uruchomienie tego ciągu i tym samym opróżnienie kolejnego bioreaktora do modernizacji - podkreśla Łukasz Skrzypczak, przedstawiciel firmy Instal. Wartość całego projektu to 207,7 mln złotych, dofinansowanie unijne wynosi 107,2 mln zł. Pozostała kwota to środki własne EPWiK i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przebudowa oczyszczalni ma się zakończyć do 30 czerwca 2022 roku.

oprac. red. na podstawie informacji UM Elbląg