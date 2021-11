Teren przy moście pod młotek

Czy znajdzie się chętny, który zagospodaruje pod kątem turystycznym lub rekreacyjnym teren nad rzeką Elbląg, tuż przy moście kardynała Wyszyńskiego? Władze miasta chcą oddać tę działkę w użytkowanie wieczyste, właśnie ogłosiły przetarg.

Chodzi o działkę przy ul. Warszawskiej o powierzchni prawie 0,7 hektara, leżącą tuż nad rzeką Elbląg i przy miejskiej fosie, okalającej Wyspę Spichrzów. Znajduje się na niej dawny budynek stanicy wodnej i były magazyn paliw.

- Budynek stanicy wodnej wyposażony w instalację elektryczną, w złym stanie technicznym. Liczne ubytki papy bitumicznej, powodujące przecieki dachu, zawilgocone ściany i posadzki, ubytki w stolarce okiennej. Zużycie techniczne obu budynków posadowionych na nieruchomości, określono na poziomie 80%, kwalifikującym je do wykonania remontu kapitalnego lub do rozbiórki – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Władze miasta chcą oddać teren inwestorowi w użytkowanie wieczyste na 40 lat. Cena wywoławcza nieruchomości to 554,5 tys. zł netto. Przetarg zaplanowano na 24 stycznia. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie dozwolona jest zabudowa związana z turystyką, sportem i rekreacją wodną.

„Nabywca, w przypadku dokonania rozbiórki budynków posadowionych na nieruchomości, będzie zobowiązany do realizacji nowej zabudowy, zgodne z ustaleniami wynikającymi z powołanego planu zagospodarowania przestrzennego, do 31 grudnia 2025 r. - czytamy w ogłoszeniu przetargowym. Podobny termin zastosowano w przypadku adaptacji istniejącej zabudowy do celów turystycznych, sportowych czy rekreacyjnych. .

Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu ten teren chcieli zagospodarować miłośnicy historii, organizujący festiwale wikingów. Na tym terenie miał powstać Bursztynowy Port, czyli namiastka osady Truso. Ostatnia umowa na dzierżawę tego gruntu z władzami miasta została rozwiązana za porozumieniem stron w marcu 2019 roku. Następnie prezydent Elbląga podjął decyzję o wystawieniu działki na przetarg, na co zgodziła się Rada Miejska.