Tor wodny na Zalewie ma kosztować ponad 60 milionów

Na zdjęciu prace przy budowie sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym (fot. materiały prasowe NDI/Besix)

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na kolejny etap budowy drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Chodzi o budowę toru wodnego o długości ok. 8,2 km - od wejścia do Zatoki Elbląskiej do falochronów od strony Mierzei Wiślanej.

Tor wodny na Zalewie Wiślanym zaprojektowano dla statków od długości 100 metrów (zestaw barek do 180 m), szerokości 20 m i zanurzeniu 4,5 m. W miejscu, gdzie ma on przebiegać, obecne głębokość oscyluje na przeważającej długości między 2 a 2,5 m. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany pogłębić tor, a pozyskany w ten sposób urobek przetransportować na powstającą Wyspę Estyjską, która ma mieć powierzchnię 180 ha. Będzie też zobowiązany zamontować odpowiednie oznakowanie nawigacyjne. Głębokość techniczną wykopu określono na 5 m, a dopuszczalną na 6,5 m. - W przeważającej części wybieranym gruntem będzie piasek drobny i średni. Urobek transportowany będzie na pole refulacyjne w celu wbudowania go w konstrukcję grodzy lub odłożenia na dnie projektowanej wyspy na Zalewie Wiślanym – czytamy w ogłoszeniu przetargowym. - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia programu zapewnienia jakości prowadzenia prac pogłębiarskich. W ramach tego opracowania sporządzi instrukcje prowadzenia prac, harmonogram oraz projekty techniczne a także opracuje działania ograniczające rozprzestrzenianie się zawiesiny w toni Zalewu Wiślanego. Sporządzi projekty rurociągów (w przypadku ich zastosowania) i przysłon zabezpieczających. Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku stwierdzenia kolizji ze znaleziskami o wartości historycznej w trakcie prowadzonych robót czerpalnych, dalsze prace wykonywać w uzgodnieniu z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zainteresowane przetargiem firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 29 listopada. Zwycięzca przetargu będzie miał 11 miesięcy na wykonanie prac od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do końca lutego 2023 roku. Urząd Morski nadesłane oferty będzie oceniał pod kątem ceny (80 procent) i doświadczenia kierownika budowy (20 procent). Szacunkową wartość prac wyceniono na 62,5 mln złotych netto (plus VAT). Przypomnijmy, że budowa pierwszego etapu drogi wodnej, czyli samego kanału przez Mierzeję, ma potrwać do czerwca 2022 roku i kosztować miliard złotych. Trwa też drugi etap związany z przebudową rzeki Elbląg i budową mostu w Nowakowie, który ma kosztować 574 mln złotych i zakończyć się w czerwcu 2023 roku.

RG