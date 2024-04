Tramwajowa perspektywa

Pięć odcinków linii tramwajowych w Elblągu do modernizacji, budowa torów odstawczych w zajezdni oraz zakup 10 wagonów nisko wejściowych. Taki jest miejski plan poprawienia komunikacji tramwajowej w Elblągu.

Ratusz ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka trakcyjnego w ciągu torów tramwajowych na al. Grunwaldzkiej od rozjazdu na wysokości ul. Jana Amosa Komeńskiego do peronów przystanków tramwajowych przy pętli tramwajowej na ul. Druskiej. To pierwszy etap dużej modernizacji komunikacji tramwajowej w Elblągu.

- Będziemy chcieli zakupić 10 tramwajów i przebudować wiele torowisk. 4 kwietnia ogłosiliśmy przetarg na dokumentację na przebudowę linii tramwajowej. To jest pierwszy z sześciu etapów, będziemy mieli sześć takich odcinków i 10 tramwajów. Być może w następnym tygodniu będą spływały do ogłoszenia kolejne przetargi, żebyśmy jak najszybciej mogli to składać do programu „Polska Wschodnia“ - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na piątkowej (5 kwietnia) konferencji prasowej.

Oprócz wspomnianej wcześniej modernizacji w ciągu al. Grunwaldzkiej w ramach modernizacji planowane jest zmodernizowanie następujących odcinków linii tramwajowych:

- przebudowy odcinka trakcyjnego al. Grunwaldzka w Elblągu – od. ul. 3 Maja do ul. Polnej

- przebudowy torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z al. Piłsudskiego w Elblągu

- przebudowy odcinka trakcyjnego w ul. 1 Maja w Elblągu od. ul. Pl. Słowiańskiego do Pl. Konstytucji

- przebudowy odcinka trakcyjnego w ul. 3 Maja w Elblągu od Pl. Konstytucji do Pl. Grunwaldzkiego

- budowy torów odstawczych wraz z siecią trakcyjną na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblągu.

Dodatkowo miasto planuje zakup 10 nowych nisko wejściowych wagonów tramwajowych.

Fundusze na inwestycje w wysokości 200 mln zł mają zostać pozyskane z europejskich programu „Polska Wschodnia“. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027 Elbląg wraz z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym będzie miał możliwość pozyskania pieniędzy z tego źródła.