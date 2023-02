Trzecie podejście do Żuławskiej

Władze miasta po raz trzeci próbują sprzedać działkę przy ul. Żuławskiej. Nieruchomość pod koniec 2021 roku otrzymała tytuł „Grunt na medal” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Handlu Inwestycji i Handlu. Na razie jednak brak inwestorów zainteresowanych jej zakupem. Jak będzie tym razem?

Niezabudowana działka o powierzchni prawie 3,5 hektara znajduje się na obszarze uzbrojonym w media komunalne, sąsiaduje z marketem Castoramy. Jest przeznaczona pod zabudowę przemysłową i usługową.

Działka przy ul. Żuławskiej otrzymała pod koniec 2021 roku tytuł „Gruntu na medal” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Zajęła pierwsze miejsce pod względem inwestycyjnej atrakcyjności w województwie warmińsko-mazurskim. PAIH w nagrodę obiecała promocję tej nieruchomości na rynkach międzynarodowych i wśród krajowych inwestorów.

Władze miasta już dwukrotnie ogłaszały przetarg związany ze sprzedażą działki, ale dotychczas nie było na nią chętnych. Jak będzie tym razem, przekonamy się pod koniec marca, kiedy ma odbyć się licytacja nieruchomości. Jej cena została obniżona z 5 mln złotych netto do 4 mln 357 tysięcy złotych netto. – Zmiana ceny wynika z aktualizacji operatu szacunkowego tej nieruchomości – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Inwestorzy zainteresowani kupnem działki, muszą wpłacić wadium w wysokości 800 tys. złotych. Licytację zaplanowano na 27 marca w Urzędzie Miejskim w Elblągu. Urzędnicy określili w przetargu, że nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia jej zabudowy do końca 2025 roku i zakończenia do 31 grudnia 2027 roku.