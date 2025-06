Tutaj powstanie park handlowy

Park handlowy ma powstać przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. 18 czerwca władze Pasłęka spotkały się w tej sprawie z przedstawicielami firmy Retail Partners, która jest inwestorem. Obiekt ma mieć 9 tys. m kw. powierzchni handlowej.

- Nowy park handlowy wprowadzi do Pasłęka marki, które dotąd nie były obecne w tym mieście. W ramach inwestycji przewidziano powierzchnie do wynajęcia dla lokalnych firm i usługodawców. Inwestor podkreśla, że obiekt ma służyć mieszkańcom Pasłęka, a jego oferta powinna być możliwie jak najszersza i najlepiej dopasowana do potrzeb lokalnej społeczności. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest po wyłonieniu generalnego wykonawcy inwestycji, procedura przetargowa ma zostać zakończona w lipcu br. Zakończenie budowy i oficjalne otwarcie parku handlowego planowane jest na jesień 2026 roku - czytamy m.in. na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Pasłęku.