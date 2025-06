Nowa inwestycja ma ułatwić dojazd na Mierzeję Wiślaną

Poznaliśmy warianty projektu budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 502, łączącej Nowy Dwór Gdański ze Stegną, oraz nowych mostów na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej. Inwestycję planuje realizować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Ma ona między innymi odciążyć Rybinę od ruchu turystycznego zmierzającego na Mierzeję Wiślaną.

O inwestycji (pisaliśmy już o niej na naszych łamach) rozmawiano z mieszkańcami na spotkaniu, które odbyło się 17 czerwca w Rybinie. Przedstawiono możliwe warianty budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 502 w obrębie tej miejscowości wraz z przeprawą mostową przez rzekę Szkarpawę i Wisłę Królewiecką. Wszystkie one zakładają budowę nowych mostów na tych rzekach oraz poprowadzenie nowego odcinka drogi tak, by omijał on Rybinę.

Warianty nowego odcinka drogi nr 502, fot. arch. Multiconsult Polska

- Inwestycja pozwoli między innymi na o minięcie dwóch zabytkowych mostów zwodzonych w Rybinie, których kompleksowa przebudowa zapewniająca standardy drogi wojewódzkiej nie jest możliwa z uwagi na ograniczenia płynące z ich historycznego charakteru. Pozwoli na stworzenie bezpiecznego nowego odcinka drogi wojewódzkiej, spełniającego wymagania techniczne oraz usprawnienie ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych na kierunku Nowy Dwór Gdański – Stegna oraz odciążenie miejscowości Rybina od ruchu tranzytowego, zwłaszcza od ruchu turystycznego zmierzającego na Mierzeję Wiślaną – czytamy w prezentacji, którą na spotkanie z mieszkańcami przygotował projektant, czyli firma Multiconsult Polska.

Na ewentualne uwagi do zaprezentowanego dokumentu projektanci czekają do 1 lipca br., można je przesyłać między innymi na: kontakt@dw502-rybina-stes.pl.

Szczegółowo z zaprezentowanymi wariantami można zapoznać się w tym dokumencie.