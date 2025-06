Elektrycznie na linii 21

Ma 12,5 metra długości, 35 (+2 składane) miejsc siedzących i silnik elektryczny o mocy 250 kW; pojemność baterii 350 kWh.. Na ulice Elbląga wyjechała Scania Fencer F1 Integral EV - autobus napędzany silnikiem elektrycznym. PKS Elbląg testuje nowy środek lokomocji.

- Firma cały czas się rozwija i sprawdzamy nowe rozwiązania – mówi Mariusz Lazur, dyrektor PKS Elbląg. – Współpracujemy ze Scanią i dostaliśmy od nich autobus elektryczny do testów.

Wcześniej autobus był testowany m. in. w Słupsku, Koszalinie, Bielsku-Białej, Żywcu. Do połowy lipca będzie testowany przez PKS Elbląg, jednego z przewoźników komunikacji miejskiej w naszym mieście.

Na „pierwszy ogień” został rzucony na linię nr 21,łączącą dworzec PKP ze szpitalem wojewódzkim i dzielnicą „Nad Jarem”. O tym, które linie będzie obsługiwał elektryk, będzie decydował PKS Elbląg. Przypomnijmy, że ten przewoźnik obsługuje następujące elbląskie linie: 11, 16, 17, 20, 21 oraz tymczasową linię T4 zastępującą tramwajową czwórkę.

Fencer powstał we współpracy Scanii, będącej producentem podwozia, z chińskim wytwórcą nadwozi firmą Higer Bus. Autobus jest klimatyzowany, niskopodłogowy, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, posiada trzy pary drzwi. Przy siedzeniach znajdują się złącza USB. Ładowarka do zasilania baterii znajduje się na dworcu PKS. Orientacyjny koszt zakupu takiego autobusu wraz z całym wyposażeniem to ok. 2,8 mln zł.

Autobusy elektryczne coraz częściej będą pojawiać się w elbląskiej komunikacji miejskiej. Z naszych informacji wynika, że jednym z warunków przetargu dla przewoźników dotyczącym funkcjonowania komunikacji miejskiej po 2027 roku, będzie posiadanie przez nich w części tego typu pojazdów.