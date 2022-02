Urzędnicy wnioski piszą...

Duże inwestycje w Elblągu muszą być dofinansowane z zewnątrz. Miasta nie stać na samodzielne finansowanie takich rzeczy jak budowa i remont infrastruktury. Na konferencji prasowej prezydent Elbląga przedstawił sytuację Elbląga w tym zakresie.

Od 2014 roku miasto pozyskało 452 mln zł dofinansowania zewnętrznego do inwestycji miejskich. Ogółem koszt inwestycji zrealizowanych z udziałem dofinansowania zewnętrznego zrealizowanych od 2014 r. wynosi 739 mln zł. O tych działaniach informujemy na bieżąco na łamach naszej gazety.

Plany na następne lata są równie ambitne. Na wczorajszej konferencji prasowej Witold Wróblewski poinformował o przygotowanych przez ratusz projektach inwestycji, co do których można uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych. Suma tych projektów wynosi 1,5 mld zł.

Krajowy Plan Odbudowy

- Dwa lata temu zgłosiliśmy do Krajowego Planu Odbudowy projekty na 744 mln zł. Biorąc pod uwagę inflację i wzrost kosztów to możemy mówić o 770 mln zł - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Do KPO władze Elbląga złożyły projekty rozbudowy i modernizacji portu, przebudowy systemu produkcji i dystrybucji ciepła, modernizacji gospodarki ściekowej, uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych na Modrzewinie, projekty Miejskiej Strefy Aktywności oraz transformacji cyfrowej. - Dziś 770 mld dla całej Polski są zamrożone, bo dyskutujemy czy Unia jest ładna czy brzydka - kontynuował Witold Wróblewski. - Czekamy na to, co się dalej wydarzy.

Polski Ład

W pierwszej edycji programu ratusz złożył trzy wnioski: budowę basenu przy ul. Spacerowej, uzbrojenie działek na Modrzewinie oraz inwestycję przy nabrzeżu na Wyspie Spichrzów. Z tego programu przyznano dofinansowanie w wysokości 27 mln zł na Wyspę Spichrzów. W drugiej edycji, w lutym tego roku, urzędnicy złożyli kolejne trzy projekty: rewitalizacji kąpieliska miejskiego (ok 70 mln zł), zakup dziewięciu tramwajów i modernizacji stadionu przy ul. Krakusa, by był obiektem lekkoatletycznym. W trzeciej edycji programu złożone wnioski dotyczą rozbudowy ul. Sybiraków (11,7 mln zł) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej na Modrzewinie Południe (ok. 2 mln zł.)

Fundusz Dróg Lokalnych

W tym przypadku miasto złożyło dwa wnioski: na drogę łączącą ul. Akacjową z Lotniczą oraz na przebudowę ul. Bednarskiej. W sumie na 6,3 mln zł. - Już się nastawiłem, że te pieniądze dostaniemy, a jak się okazało w niedawnym rozstrzygnięciu, dostaliśmy zero - mówił prezydent Elbląga. - Tak wygląda pozyskiwanie środków z funduszy krajowych.

W przygotowaniu...

Na unijną perspektywę 2021-2027 czekają kolejne projekty. - Oczekuję jak najszybszego działania rządu, aby uwzględnić wszystkie umowy i kontrakty z Unią Europejską na nową perspektywę. Cały czas marszałkowie wszystkich województw, jeżeli chodzi o tzw. Regionalne Programy Operacyjne, stoją na niczym. Żaden dokument nie został podpisany - mówił Witold Wróblewski.

Na półkach ratusza czekają: budowa połączenia drogowego wraz z mostem przez rzekę Elbląg, które ma poprawić dojazd do S7 i S22. Drugi wniosek dotyczy budowy sali koncertowej na tyłach Ratusza Staromiejskiego. Dziś w tym miejscu znajduje się parking.

Szeroko rozumiana modernizacja portu [m. in. budowa obrotnicy, połączenia drogowe] została uznana za inwestycję „kluczową“ w województwie warmińsko-mazurskim. Oznacza to m. in., że pieniądze na ten cel są niejako przypisane Elblągowi. - Ta inwestycja nie będzie objęta konkursem, te środki mamy już zagwarantowane decyzją zarządu województwa - wyjaśnił prezydent.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dot. regionu elbląskiego w przyszłej perspektywie unijnej mają wynosić ok. 230 mln zł. Elbląg chce z nich skorzystać w związku z inwestycjami w komunikację miejską: zakup tramwajów, tematy związane z trakcją tramwajową, ścieżkami rowerowymi, a także infrastrukturę drogową: skomunikowanie Terkawki, kwestie związane z ulicami: Lotniczą, Akacjową, obwodnicą północną. Projekty związane z ochroną zdrowia i opieką nad seniorami mają pochłonąć ok. 56 mln zł. Planowana jest też modernizacja infrastruktury szkolnej. - Widzimy, że część obiektów szkolnych wymaga gruntownych remontów. Przewidujemy ok 45 - 46 mln zł na tego typu przedsięwzięcia pozyskane przez ZIT - mówił prezydent.

Oczywiście o pieniądze z ZIT mogą oprócz miasta Elbląg ubiegać się okoliczne gminy i powiaty. Ale konkurencja do tych środków jest dużo mniejsza niż w przypadku ubiegania się o środki przeznaczone dla całego województwa.