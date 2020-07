W Elblągu powstaje market Aldi

Prace przy budowie marketu u zbiegu ulic Robotniczej, Pionierskiej i płk. Dąbka idą pełną parą. Sieć Netto, która chciała tutaj uruchomić swój sklep, z pomysłu się wycofała. Powstanie tu market Aldi. Zobacz zdjęcia.

Na terenie między Pionierską, płk. Dąbka i Robotnicza przez kilkadziesiąt lat istniało gospodarstwo ogrodnicze, które w marcu zostało zlikwidowane. Inwestor przeznaczył ten teren pod budowę marketu o powierzchni 1100 metrów kwadratowych z parkingami i wiatami na wózki. Działka nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Urząd Miejski wydał pozwolenie na budowę na podstawie tzw. decyzji o warunkach zabudowy.

Z naszych wcześniejszych nieoficjalnych informacji wynikało, że w tym miejscu swój sklep otworzy duńska sieć Netto, ale zmieniła ona swoje plany.

- Rzeczywiście, byliśmy zainteresowani wspomnianym terenem w Elblągu, ale ostatecznie zrezygnowaliśmy z inwestycji w tym miejscu. Obecnie czekamy na decyzję urzędów antymonopolowych i akceptację umowy dotyczącej przejęcia placówek Tesco. Spodziewamy się, że stanie się to w czwartym kwartale 2020 r. Do tego czasu skupiamy się na planowaniu rebrandingu każdego sklepu. Odnowimy je zgodnie z naszą koncepcją 3.0 nie później niż 1,5 roku po sfinalizowaniu umowy. Będziemy to robić tak szybko jak to możliwe, jednak z uwagi na skalę będzie to oczywiście proces rozciągnięty w czasie – poinformowała nas Aleksandra Błaszczyk z biura prasowego Netto.

Elbląską lokalizację upatrzyła sobie za to niemiecka sieć dyskontów Aldi, która w najbliższych latach zamierza potroić liczbę otwieranych sklepów w Polsce.

- Powstający sklep ALDI w Elblągu jest pierwszym sklepem naszej sieci w mieście. Sklep powstaje zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, a jego powierzchnia sali sprzedaży wynosić będzie około 1000 m kw. Na potrzeby sklepu zatrudnionych zostanie kilkanaście osób. Otwarcie sklepu zaplanowane zostało na koniec roku. O szczegółach z tym związanych będziemy informować w stosownych komunikatach – poinformowała nas Agata Biernacka, kierownik działu komunikacji i PR Aldi Polska.

Sieć już rozpoczęła rekrutację w Elblągu. Obecnie szuka kierownika i zastępcy kierownika marketu.