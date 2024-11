Wapienna czeka na zabudowę

Co się dzieje z planowaną inwestycją przy ul. Wapiennej, o której pisaliście ostatnio trzy lata temu? – pyta nasz Czytelnik. Sprawdziliśmy, co się tej sprawie dzieje.

Na działce przy skrzyżowaniu ul. Wapiennej i bulwaru Zygmunta Augusta ma stanąć nowa kamienica. Miasto sprzedało nieruchomość w 2017 roku za prawie pół miliona złotych netto. Ówczesny inwestor – ADHA Nieruchomości z Przemyśla – uzyskał zgodę Rady Miejskiej w Elblągu na lokalizację inwestycji na podstawie tzw. ustawy lex deweloper. Prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę 20 maja 2022 roku, od tego czasu niewiele się na działce dzieje.

Jak się dowiedzieliśmy w ratuszu od czerwca 2024 roku zmienił się inwestor. Obecnie jest nim firma Komfort Development z Olsztyna. Próbowaliśmy się dowiedzieć więcej szczegółów na temat planów dewelopera dotyczących realizacji inwestycji, na odpowiedź jednak musimy poczekać. – Osoba, która może udzielić Państwu informacji na ten temat, jest na urlopie, będzie dopiero za tydzień – usłyszeliśmy.

Z dokumentacji prezentowanej przez wcześniejszego inwestora wynika, że budynek przy ul. Wapiennej zaprojektowała elbląska pracownia Atelier Hoffmann. Ma tu powstać od 40 do 60 mieszkań o powierzchni od 25 do 150 m kw. Wcześniej na tym terenie zostały przeprowadzone badania archeologiczne.

„Projektuje się budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, stanowiący uzupełnienie Starego Miasta. Dojścia do klatek schodowych dla mieszkańców oraz wjazd do garażu zaprojektowano od wnętrza kwartału, skomponowane one zostały z elementami zieleni, zorganizowanie rampy dla niepełnosprawnych oraz wydzielające przestrzeni dla mieszkańców (tarasy mieszkań, zieleń). Wejście do klatek schodowych zaprojektowano od strony wewnętrznego podwórka – umożliwia to oddzielenie strefy przeznaczonej głównie dla mieszkańców od ruchu pieszego i jezdnego w ul. Wapiennej i Bulwaru Zygmunta Augusta. Garaż (na 33 miejsca – red.) zaprojektowano na kondygnacji podziemnej. Garaż połączony jest klatkami schodowymi z częścią mieszkalną budynku. Na kondygnacji garażu zaprojektowano również pomieszczenia do przechowywania rowerów oraz pomieszczenia techniczne (węzeł c.o. oraz pomieszczenia przyłączy). (…) W celu wykorzystania unikalnego widoku na bulwar i Rzekę Elbląg na dachach skrajnych kamienic mieszkalnych zaprojektowano duże tarasy dla mieszkańców. Tarasy zaprojektowano w formie wciąć w dachach – ukryte za attyką budynku” - czytamy we wniosku zgłoszonym do ratusza.