Webinarium o tarczy antykrysowej w ZUS

W czwartek, 18 marca, ZUS organizuje bezpłatne szkolenie online pod tytułem "Tarcza Antykryzysowa - Formy pomocy udzielanej przez ZUS".

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące tematy:zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne. ulgi w opłacaniu składek

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Zapisy są przyjmowane mailowo do 17 marca na adres Elblag_szkolenia@zus.pl W zgłoszeniu należy podać: adres e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie, datę i temat szkolenia, numer telefonu do kontaktu.

W dniu spotkania na wskazany przez przedsiębiorców adres mailowy ZUS wyśle link do wydarzenia. Dołączenie do spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w treści maila przycisku Join meeting (dołącz do spotkania).