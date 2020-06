Większa dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków

208 milionów złotych będzie kosztować modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskało dodatkowe dofinansowanie inwestycji, dzięki czemu możliwe będzie wykonanie wszystkich wcześniej planowanych prac.

To największa inwestycja w historii elbląskiego samorządu, która ma zapewnić bezpieczeństwo sanitarne mieszkańcom. Dalsze funkcjonowanie wybudowanej w latach 80. oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w obecnym kształcie groziło bowiem katastrofą ekologiczną.

Prace związane z modernizacją oczyszczalni już trwają, realizuje je od dwóch miesięcy Instal Warszawa, zwycięzca przetargu. Całość prac ma kosztować 208 mln złotych, ale do tej pory nie było wiadomo, czy uda się oprócz modernizacji samej oczyszczalni przeprowadzić także inwestycje dotyczące zagospodarowania osadów pościekowych i terenu wokół obiektu. Dzisiaj okazało się, że to będzie możliwe.

- Mówiłem wcześniej, że będziemy zabiegać o zwiększenie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tę inwestycję. Dzięki zabiegom EPWiK, pana dyrektora i rady nadzorczej dostaliśmy 36 mln złotych więcej dotacji, której nie musimy zwracać. W sumie więc dofinansowanie wynosi 107 mln złotych, to 63 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. To bardzo dobra wiadomość, szczególnie w obecnej sytuacji finansowej samorządu – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Większa bezzwrotna dotacja unijna oznacza, że EPWiK weźmie mniejszą pożyczkę na ten cel (58 zamiast ponad 90 mln złotych) przy wkładzie własnym 43 mln zł.

O większej dotacji dla EPWiK poinfomowali dzisiaj na konferencji prasowej (od lewej): Roman Korzeniowski, szef rady nadzorczej, Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK, prezydent Witold Wróblewski i wiceprezydent Janusz Nowak (fot. AD)

- Uzyskaliśmy maksimum tego, co mogliśmy dostać – mówił o dotacji Andrzej Kurkiewicz, dyrektor EPWiK. - Do tej pory atmosfera wokół tej inwestycji jest bardzo dobra i życzyłbym sobie, by tak było nadal. To ma także znaczenie przy ubieganiu się o kolejne transze pożyczki.

Inwestycja ma się zakończyć w czerwcu 2022 roku i będzie prowadzona bez wyłączania obiektu z eksploatacji.

- Dzięki wielomilionowym wcześniejszym inwestycjom mie mamy w Elblągu problemu z jakością wody. A po skończeniu modernizacji oczyszczalni na więcej niż kilkanaście lat będziemy mieli rozwiązany problem ze strategicznymi inwestycjami w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej – dodał prezydent Wróblewski.