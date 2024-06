Wraca temat ulicy Wschodniej i połączenia dróg na Modrzewinie

Władze miasta przygotowują się do kolejnych inwestycji drogowych. Dotyczą one m.in. zaplanowania kolejnego odcinka ul. Wschodniej i budowy połączenia między al. Jana Pawła II a ul. Fromborską.

Na ostatnim posiedzeniu komisji gospodarki miasta i klimatu Marek Pawlikowski, dyrektor Zarządu Dróg przedstawił radnym stan przygotowań i realizacji inwestycji drogowych w Elblągu w 2024 roku. Na liście jest dwanaście pozycji, na razie trwa realizacja tylko jednej z nich, a chodzi o budowę jezdni i 55 miejsc parkingowych przy ul. Kumieli na Starym Mieście (całkowity koszt to prawie 2,3 mln zł, mają być gotowe w sierpniu).

W tym roku ma być jeszcze zmodernizowana nawierzchnia ul. Rechniewskiego (320 tys. zł) oraz Kopernika wraz z fragmentem Chopina (w sumie 520 tys. zł, inwestycja z budżetu obywatelskiego).

O moście na razie trzeba zapomnieć

Z listy Zarządu Dróg z powodu za drogich ofert potencjalnych wykonawców wykreślono przygotowania do stworzenia dokumentacji związanej z budową nowego mostu przez rzekę Elbląg wraz z drogami dojazdowymi, a środki na ten cel (100 tys. zł) mają być na najbliższej sesji Rady Miejskiej przeznaczone na dokumentację związaną z poprawą skomunikowania terenów portowych z drogami publicznymi. Nadal też trwają negocjacje w sprawie budowy łącznika ul. Częstochowskiej z Legionów, gdzie część prac od strony ul. Legionów ma wykonać prywatny inwestor (MDR Inwestycje), a resztę miasto (trwają uzgodnienia dotyczące zapisów przetargu na wykonanie prac).

Pozostałe inwestycje drogowe są albo w fazie projektowania albo planowania z terminem realizacji w 2025 roku. A są to: przebudowa ul. Portowej (ogłoszono przetarg na dokumentację), przebudowa trakcji tramwajowych (na al. Grunwaldzkiej, 3 Maja, 1 Maja, Dąbka-Piłsudskiego, trwa postępowanie przetargowe), rozbudowa ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego (wkrótce ma być ogłoszony przetarg na wykonanie robót, w 2024 roku zabezpieczono na ten cel 1,1 mln złotych).

Co ze Wschodnią?

Władze miasta przymierzają się także do wznowienia prac przy projektowaniu kolejnego odcinka ul. Wschodniej, która połączyć ul. Łęczycką z Sybiraków. Przypomnijmy, że dotychczas proponowany przebieg drugiego odcinka drogi oprotestowała część mieszkańców.

- Środki w 2004 roku są zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie postępowania przetargowego zaplanowano w III lub IV kwartale po uzyskaniu akceptacji dokumentów przez prezydenta i przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przebiegu drogi – czytamy w dokumentach przygotowanych przez Zarząd Dróg dla elbląskich radnych.

Z naszych informacji wynika, że konsultacje społeczne w tej sprawie mają się odbyć we wrześniu.

Połączenie z Modrzewiną

Zainteresowanie mieszkańców może także wzbudzić inwestycja drogowa na Modrzewinie. Władze miasta chcą połączyć aleję Jana Pawła II z ul. Fromborską. W 2023 roku kosztem ok. 830 tys. złotych powstała droga z płyt betonowych do budowanego na Modrzewinie Północ osiedla. Ma być ona przedłużona aż do ul. Fromborskiej. Wybrano już jej projektanta, który powinien zakończyć pracę w połowie września, w czwartym kwartale jest planowany wybór wykonawcy. Będzie to również odcinek tymczasowy, z płyt betonowych, o długości ponad 850 m.