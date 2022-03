Wycięto drzewa, w planach apartamentowiec (aktualizacja)

(fot. Michał Skroboszewski)

Co się dzieje na działce przy ul. Wodnej koło Tortugi? Wycięto drzewa, teren wygląda, jakby był przygotowywany do budowy – pytają nasi Czytelnicy. Oto co na razie udało nam się ustalić.

Teren, na którym przeprowadzono wycinkę drzew, należy do Żeglugi Gdańskiej, podobnie jak budynek, w którym w ostatnich latach mieściła się Tawerna Tortuga. Obszar ten objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego, który na powierzchni 0,39 hekatara przewiduje zabudowę usługową z dopuszczeniem mieszkaniowej. - Teren leży w granicach portu morskiego, więc zgodnie z przepisami pozwolenie na budowę na tym obszarze wydaje wojewoda warmińsko-mazurski. A w kwestii wycinki drzew, w związku z tym, że jest to teren objęty ochroną koserwatorską, decyzję podejmuje konserwator zabytków – poinformowała nas Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Wysłaliśmy pytania do konserwatora zabytków i wojewody w tej sprawie. Czekamy na odpowiedzi. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że Żegluga Gdańska wraz z jednym z elbląskich przedsiębiorców planuje na tym terenie budowę apartamentowca. Dotychczasowy budynek Tortugi ma zostać wyburzony. Od kilku dni nie możemy skontaktować się z prezesem Żeglugi Gdańskiej, by poznać szczegóły sprawy. Do tematu wrócimy. Aktualizacja z czwartku: Dzisiaj rano otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pytania od konserwatora zabytków: - Teren przy Tortudze jest przygotowywany pod inwestycję mieszkaniową. Aby ją zrealizować właściciel terenu usunął drzewa, ponadto przed rozpoczęciem budowy przeprowadzone zostaną badania archeologiczne na tym terenie, a ich przeprowadzenie bez usunięcia drzew byłoby niemożliwe.- napisał do naszej redakcji Sławomir Mioduszewski, kierownik elbląskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

RG