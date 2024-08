Z Lotniczą do czterech razy sztuka?

Działka przy ul. Lotniczej, na której do 2021 roku mieścił się budynek po byłej wojskowej sali chorych, ponownie została wystawiona na przetarg. To już czwarta próba władz miasta na znalezienie inwestora.

Działka ma niespełna 0,36 ha powierzchni. Dla tego terenu nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest też on uzbrojony.

"Sąsiedztwo stanowi zabudowa przemysłowa, mieszkaniowa oraz użyteczności publicznej. Teren, na którym znajduje się nieruchomość, nabyty został od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie. Dojazd odbywa się od ul. Lotniczej, z zastrzeżeniem, iż dojazd samochodami o masie całkowitej powyżej 3,5 t odbywać się może jedynie od strony ul. Akacjowej" – czytamy w opisie nieruchomości.

Miasto początkowo próbowało sprzedać nieruchomość za 1,1 mln zł. W 2021 roku zburzono istniejący tu budynek po byłej wojskowej sali chorych. W kolejnych przetargach obniżono wycenę działki do 650 tys. zł netto (plus VAT). Obecna jest jeszcze niższa - 585 tys. zł netto.

To już czwarta próba sprzedaży nieruchomości. Czy znajdzie się chętny, przekonamy się 21 października, na kiedy to zaplanowano licytację. Dodajmy, że potencjalny nabywca będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy działki do 31 grudnia 2026 r. i jej zakończenia do 31 grudnia 2028 r.