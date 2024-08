Zainwestują 50 milionów w nową fabrykę

Firma Kram w miejscowości Pólko (gmina Pasłęk) zbuduje kompleks produkcyjno-magazynowy. Docelowo spółka chce tam zainwestować około 50 mln zł. Dla mieszkańców regionu będzie to oznaczało nowe miejsca pracy. Zdjęcia.

W 2021 roku firma kupiła w miejscowości Pólko działkę o powierzchni 11,65 ha. Obecnie jest ona uzbrojona, ma przyłącze wodno-kanalizacyjne oraz uzgodnienia do przyłącza elektrycznego. Spółka Kram zapowiada na tym terenie budowę kompleksu produkcyjno-magazynowego.

- W listopadzie ubiegłego roku firma uzyskała decyzję środowiskową, a w lutym 2024 roku pozwolenie na budowę hali magazynowej. Spółka Kram rozszerzyła koncepcję o budowę hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 4 tys. m kw, składającej się z części magazynowej, produkcyjnej i magazynu produktu gotowego oraz strefy socjalnej. Obiekt obejmie technologię druku i konfekcji folii. Drukarnia będzie obiektem modułowym z prefabrykatów – mówił w czwartek (1 sierpnia) podczas sesji Rady Miejskiej w Pasłęku wiceprezes zarządu spółki Kram Marek Puciłowski.

Wizualizacja inwestycji, która ma powstać w miejscowości Pólko, fot. Anna Dembińska

Produkcja w nowej hali ma ruszyć pod koniec 2025 roku. - Jest to realne. Budowa obiektu w technologii prefabrykatów jest szybka Wstrzymują nas jedynie formalności – podkreślał Tadeusz Koroś z biura projektowego TK5.

Przedstawiciele firmy Kram podkreślili, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco wpłynąć na środowisko, jednak zapewniali, że zostaną podjęte wszelkie niezbędne działania, aby minimalizować negatywne skutki. Szacowany koszt budowy hali produkcyjno-magazynowej wynosi 25 mln zł. Firma planuje zatrudnić około 60 nowych pracowników.

Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że teren w miejscowości Pólko jest przygotowywany pod wieloletni rozwój firmy. - Działka w miejscowości Pólko jest przygotowywana pod wieloletni rozwój spółki. Szacowany koszt budynku produkcyjno-magazynowego to około 25 mln zł. Natomiast obok został również zaprojektowany budynek i będzie on realizowany. Jego koszt to ok. 25 mln, czyli łącznie planujemy zainwestować ok. 50 mln zł – dodał Marek Puciłowski.

Kram działa na rynku folii, opakowań papierowych i kartonowych dla branży spożywczej od 1991 roku, w gminie Pasłęk od 1998 roku. Zatrudnia 500 osób, z czego 150 pracuje na terenie gminy Pasłęk.