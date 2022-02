„Zakrzewo” sprzedaje grunty, by mieć środki na termomodernizację

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” sprzedała w ostatnim czasie nie tylko grunty przy al. Odrodzenia pod budowę osiedla, ale także działkę przy ul. Kasprzaka z budynkami użytkowymi. Dlaczego zapadły takie decyzje?

- Decyzje o przetargach w sprawach działek przy al. Odrodzenia i ul. Kasprzaka zapadły ze względu na potrzebę zapewnienia środków na dokończenie termomodernizacji naszych budynków – tłumaczy Mirosława Meirowska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”.

Termomodernizacja czeka jeszcze cztery wieżowce przy ul. Wybickiego. Spółdzielnia już rozstrzygnęła przetargi na wykonanie prac. W sumie będą one kosztować ok. 15 mln złotych.

- Cieszymy się, że znaleźli się wykonawcy, umowy mamy już podpisane. Ceny niestety mocno poszły w górę od 2016 roku, kiedy składaliśmy wniosek o dofinansowanie inwestycji do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wtedy nam się wydatki bilansowały, mieliśmy nawet mały zapas na wzrost cen. Ale tego, co działo się przez ostatnie dwa lata ze wzrostem kosztów inwestycji, nikt się nie spodziewał. To po prostu horror. Skoro jednak zaczęliśmy termomodernizację, to musimy ją skończyć, bo inaczej byłoby to ze szkodą dla mieszkańców – tłumaczy prezes Meirowska. - Pieniądze ze sprzedaży działek zasilą bieżące wydatki na pokrycie kosztów inwestycji, a po rozliczeniu dofinansowania wrócą do członków spółdzielni, prawdopodobnie w rozliczeniu funduszu remontowego, proporcjonalnie do powierzchni danego lokalu. Stanie się to w przyszłym, najpóźniej w 2024 roku.

Pod koniec stycznia, o czym już informowaliśmy, spółdzielnia rozstrzygnęła przetarg na sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego gruntów przy al. Odrodzenia, na których znajduje się obecnie parking i boisko. Okazuje się jednak, że kilka tygodni wcześniej sprzedała inny grunt - o powierzchni 2,7 tys. m kw. - przy ul. Kasprzaka, na którym znajdują się budynki użytkowe. Przetarg w tej sprawie wygrał deweloper BW El-Invest, który zaoferował za prawo użytkowania wieczystego działki 1 milion 515 tys. złotych.

- Ta działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego ani wydanych warunków zabudowy. Inwestor pewnie będzie miał na nią swoją koncepcję – mówi Mirosława Meirowska. - Mieliśmy nadzieję, że miasto wystawi na przetarg sąsiednią działkę przy ul. Kasprzaka 13 z jednym budynkiem, co by podniosło atrakcyjność tych nieruchomości dla inwestorów, ale na razie nie widzimy efektów – dodaje.

Jak przyznaje prezes spółdzielni, „Zakrzewo” ma jeszcze w zapasie jeden grunt na sprzedaż, który obecnie pełni rolę składowiska pod materiały potrzebne do termomodernizacji. - Być może w przyszłości spółdzielnia pomyśli o sprzedaży tego terenu, jeśli mieszkańcy wyrażą zgodę – dodaje Mirosława Meirowska.