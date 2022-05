Zgoda na mieszkania przy Drzewnej

Przy ul. Drzewnej, koło Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, powstanie budynek z 18 mieszkaniami. Inwestor już uzyskał pozwolenie na budowę

Miasto sprzedało prawie 1000-metrową działkę przy ul. Drzewnej w lipcu 2020 roku za 295 tys. zł netto. Przetarg wygrała elbląska firma Mytych, która uzyskała już pozwolenie na budowę. Powstanie tu trzykondygnacyjny budynek z 18 mieszkaniami od 47 do 76 m kw., budowa ma się wkrótce rozpocząć.

Zgodnie z zapisami przetargu, inwestor musi, w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, zabudować działkę do 2025 roku. Co prawda leży ona już poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków, ale deweloper musiał przeprowadzić na niej badania archeologiczne.

Wizualizacja inwestycji (materiały inwestora)

„Należy odtworzyć charakter zabudowy pierzejowej wraz z jej gęstą strukturą przestrzenną, skalą i pulsującą wysokością poszczególnych elementów; zasadniczą formą projektowanej zabudowy jest kamienica mieszczańska, która pod względem architektonicznym i funkcjonalnym winna być zamknięta w obrębie jednej kamienicy” - to wskazania konserwatora zabytków dla tej inwestycji.

Prezydent Elbląga wydał pozwolenie na budowę, ale z naszych informacji wynika, że od tej decyzji do wojewody odwołała się kuria diecezji elbląskiej, do której należą sąsiednie grunty.

Przy artykule zamieszczamy wizualizację inwestycji. Jak Wam się podoba?