Znamy datę otwarcia kanału przez Mierzeję Wiślaną

17 września zostanie oficjalnie otwarty kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek (5.04) w miejscu przekopu. Zobacz zdjęcia.

Podczas konferencji przedstawiono postęp prac przy budowie przekopu.

- Jesteśmy w 90 procentach ich zaawansowania. W tym roku nastąpi odbiór inwestycji, kanałem przepłyną pierwsze jednostki i rozpocznie się regularna żegluga do portów Zalewu Wiślanego – mówił wiceminister Marek Gróbarczyk.

Jak podkreślił wiceminister, przed inwestorem pozostał jeszcze ważny element, czyli zalanie śluzy. Jako oficjalną datę otwarcia kanału żeglugowego wyznaczono 17 września 2022 roku.

- Ta inwestycja jest szczególna, ma epokowy, przełomowy charakter. Jest okupiona wieloma latami starań o jej realizację, w związku z tym ta data musi być szczególna. 17 września to dobra data w kontekście tragedii, która dzieje się na Ukrainie, agresji Rosji i wszystkich jej działań, które były wymierzone w tą inwestycję. 17 września 2022 roku odwraca tę historię. Te jednostki, które będą wpływały przez kanał otworzą nową drogę wodną, która była zamknięta i sterowana przez stronę rosyjską – mówił wiceminister Gróbarczyk.

Jak podkreślił Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, inwestycja jest już w 90 procentach gotowa.

- Zostały może już mniej spektakularne sprawy do zrobienia, będzie jeszcze zalanie śluzy. Zostaną do zrobienia prace związane z odbiorami, z organizacją ruchu, sprawdzenie, czy wszystkie elementy funkcjonują właściwie. Ta inwestycja składa się też z dodatkowej części, czyli budowy przeprawy w Nowakowie i obudowy rzeki Elbląg. Jest to też pogłębianie drogi wodnej na Zalewie Wiślanym i rzeki Elbląg, niedługo zostaną ogłoszone wyniki przetargu w tej kwestii – mówił Wiesław Piotrzkowski.

Wszystkie podstawowe elementy inwestycji zostały już skonstruowane, podkreśliła Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu spółki NDI, która buduje przekop przez Mierzeję Wiślaną.

- Dużo jest jeszcze prac na wschodnim falochronie i na sztuczniej wyspie na Zalewie. Tutaj postęp prac zależy też od warunków pogodowych. Prowadzone są także prace wykończeniowe i wyposażeniowe – zaznaczyła Małgorzata Winiarek – Gajewska.

Przypomnijmy. Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Prace związane z przebudową rzeki Elbląg, realizowane przez Budimex, potrwają do kwietnia przyszłego roku, a już w czwartek zostaną otwarte oferty w przetargu na pogłębienie toru wodnego od przekopu do Elbląga. Całość ma być gotowa do końca 2023 roku.