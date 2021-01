Zwolnienie z naliczania składek

Osoby, które wykonują umowy zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku.

Tarcza 6.0 umożliwiła osobom, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Jednak trzeba spełnić kilka warunków, by móc skorzystać z tego wsparcia. Jakie trzeba spełnić warunki Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek umowa musi zostać zawarta w ściśle określonym czasie, czyli między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia. Co istotne, aby skorzystać ze zwolnienia z naliczania składek, przedmiot zawartej umowy związany jest z: - działalnością twórczą m.in. w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, reżyserii, choreografii; - działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; - działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, - usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, - usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów. Wnioski o zwolnienie z obowiązku naliczania składek (druk RZN) można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że ZUS nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku. Wnioski składamy tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Anna Ilukiewicz Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS